Depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado registraron aumento del 1,2%

Así lo indica el informe monetario mensual publicado este viernes por el Banco Central, que el mes pasado elevó las tasas de interés de referencia por cuarta vez en el año.



En el reporte publicado por la autoridad monetaria se detalló que la expansión de los depósitos a plazo se explicó fundamentalmente por el crecimiento de las colocaciones tradicionales en pesos y de las colocaciones ajustables por CER, que fueron parcialmente compensadas por una caída en las tenencias de inversiones con opción de cancelación anticipada no ajustables.



“Puntualmente, las colocaciones ajustables por CER continuaron mostrando un creciente dinamismo, aunque aún mantienen una acotada participación en el total”, indicó el reporte monetario mensual, y fueron impulsadas por las tenencias de personas humanas.



De este modo, los depósitos denominados en UVA (segmento tradicional y precancelable) se posicionaron a precios constantes en un nivel similar al de mediados del año pasado, cuando habían alcanzado un máximo histórico.



No obstante, la suba de los depósitos a plazo no alcanzó a compensar la caída en términos reales de los medios de pago.



En efecto, este agregado monetario amplio habría registrado en abril una disminución mensual de 1,2% a precios constantes.



En cuanto a la financiación, los préstamos al sector privado a precios constantes volvieron a contraerse en el mes, acumulando su tercer mes consecutivo de contracción. A nivel de líneas todas aportaron negativamente en el cuarto mes del año, con excepción de los préstamos con garantía prendaria.



En abril, la liquidez bancaria amplia en moneda local promedió 66,3% de los depósitos, situándose un punto porcentual por encima del nivel de marzo. Así, se mantiene en niveles históricamente elevados.



En el segmento en moneda extranjera, los principales activos y pasivos de las entidades financieras presentaron variaciones acotadas.



Así, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en US$15.334 millones en abril, lo que significó un incremento de US$93 millones respecto a marzo.



Con respecto a las Reservas Internacionales del BCRA, finalizaron abril con un saldo de US$42.007 millones, reflejando una disminución de US$1.131 millones respecto al término de marzo.



La disminución se explicó por las pérdidas por valuación de los activos externos netos (US$1.087 millones) y por el pago de capital realizado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$687 millones al final de mes.



