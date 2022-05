El Banco Central lleva comprados 430 millones de dólares en mayo

El Banco Central (BCRA) cerró el juves su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 100 millones y acumula US$ 430 millones en lo que va de mayo, el mayor volumen para cuatro jornadas en casi dos meses.



La última vez que el Central había comprado más de US$ 400 millones en un lapso tan corto fue a principios de marzo pasado, cuando se hizo de US$ 413 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) entre el 3 y 9 de marzo.



El período entre marzo y julio son los meses del año de mayor ingreso de divisas al país por la cosecha del complejo sojero y agroexportador, y el momento en el que la autoridad monetaria busca sumar reservas ante el requisito del programa presentado ante el FMI, de acumular US$ 5.000 millones a final del año.



El dólar mayorista cerró a $ 115,96 para la compra y $ 116,16 a la venta por unidad, 14 centavos arriba del cierre del miércoles, en una jornada en la que se negociaron US$ 242,89 millones en el segmento contado y US$ 280 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



"En lo que va de la semana el tipo de cambio mayorista subió ochenta y cinco centavos, contra noventa y cinco centavos de suba en idéntico lapso de la semana anterior", señaló Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.