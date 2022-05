Inversiones en litio situarían al país entre los mayores productores globales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que el sector del litio proyecta inversiones por más de 4.200 millones de dólares y que con el desarrollo de esta actividad la Argentina podría ubicarse entre los tres primeros lugares de producción mundial.



Kulfas participó en Salta de la cuarta reunión de la Mesa de Litio, integrada por el gobernador local, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Jujuy, Gerardo Morales.



El funcionario resaltó "la cooperación, la coordinación entre provincias productoras y la Nación para poder progresar en la industria del litio argentino, consolidar al país como un lugar de referencia mundial en producción de alta calidad".



"Se está consolidando en el mundo la electromovilidad, una verdadera revolución productiva verde, que de manera gradual irá reemplazando vehículos que generan emisiones de carbono por productos no contaminantes y en esto el desarrollo de la industria del litio va a ser clave y Argentina es un lugar de referencia indiscutido en esta materia", aseguró el funcionario.



Acerca del Acta Conjunta de la Región Minera del Litio que se suscribió en el encuentro, sostuvo que "no tenemos más que celebrar que estas tres provincias que tienen el litio, que están desarrollando inversiones, se unan y trabajemos juntos Nación y provincias, sin distinción de banderas políticas, con una misma idea que es el crecimiento de la Argentina".



"Argentina está abierta a seguir fortaleciendo este proceso inversor, todas las semanas junto con los gobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca recibimos más y más consultas de interés de inversores internacionales y nacionales para la minería argentina y el litio en particular; esto nos dan una enorme oportunidad e impulso para el crecimiento y también resolver nuestra propia deuda interna, nuestra deuda social", concluyó Kulfas.



Ámbito.com.