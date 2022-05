El empleo en la construcción superó las cifras de la prepandemia

El empleo en el sector de la construcción superó la marca de los 400.000 puestos en enero último, resultado que implicó una expansión del 20% respecto al mismo mes de 2021, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.



El análisis se hizo en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, y del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).



Para estos tres organismos, el promedio de aumento interanual en enero de los puestos de trabajo del sector de la construcción fue del 20%, 16,5% y 19,5%, respectivamente.



En tanto, en la comparación mensual respecto a diciembre último, el empleo creció 4,3% según el Indec, 1% de acuerdo al OEDE, mientras que para el Ieric se mantuvo sin modificaciones.



El Indec relevó 403.924 empleos en la construcción; el Ieric 357.786 y el OEDE 394.860.



Con estos números, el empleo en el sector superó los valores de enero de 2020, previo al comienzo de la pandemia de coronavirus, mes en el cual, el empleo, para el Indec, el Ieric y la OEDE, totalizaba 376.246, 386.504 y 343.671 puestos, respectivamente.



El informe elaborado por el área que conduce Roxana Mazzola destacó que, con los datos del primer mes de este año, "continúa la tendencia alcista de 11 meses consecutivos registrada en 2021", la cual se vio únicamente interrumpida en diciembre último.



Los datos comprenden tanto el empleo registrado en las obras privadas, como el de la obra pública.



Por su parte, el Ieric puntualizó que, si bien "aumentó la cantidad de personas trabajadoras del sector" respecto al periodo previo de la pandemia (enero de 2020), el nivel "se mantiene aún en volúmenes históricamente bajos".



En ese sentido, según los datos del Indec, durante los últimos diez años los mayores niveles de empleo se registraron en 2015, con un promedio anual de 445.821 puestos, y en 2018 con una media de 446.416.



Por su parte, durante enero, "se contabilizaron nueve provincias con evolución positiva en relación a la cantidad de puestos de trabajo que se registraron en el mes, destacándose Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego", subrayó el Ieric.



El organismo, que no detectó modificaciones en la evolución del empleo durante dicho mes, recordó que durante el periodo estival (de diciembre a marzo) es habitual que se evidencie una evolución contractiva "en buena parte del territorio argentino".



En esta línea, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, afirmó que el sector está "en un momento de mucha actividad", y subrayó que en marzo último "se incorporaron más de 10.000 personas".



"Estamos en un momento de mucha actividad, somos uno de los sectores que viene traccionando muy fuerte desde mediados de la pandemia", indicó Weiss a radio 750.



Subrayó que "desde junio de 2020 debido a que la obra pública estuvo exenta del decreto de confinamiento por el Covid, siempre estuvo en actividad, nunca paró".



Destacó que "simultáneamente la obra privada, sobre todo la obra privada no muy grande, pequeña, de construcción y refacción de viviendas unifamiliares, empezó a crecer muchísimo".



El sector está "en un momento de mucha actividad", y subrayó que en marzo último "se incorporaron más de 10.000 personas"

Gustavo Weiss



"Tal es así que desde junio de 2020 a la fecha hemos venido creciendo mes a mes, hemos venido incorporando personal, que es el principal termómetro del crecimiento de la actividad, y lo seguimos haciendo aún hoy. En marzo hemos incorporado cerca de 10.000 personas más", precisó el titular de la Cámara.



Otros indicadores representativos de la evolución de la actividad son los que registran el consumo de insumos representativos del sector.



En ese marco, el informe destacó, citando cifras del Indec, que el consumo de asfalto se incrementó un 51,2% anual en febrero de este año respecto al mismo mes de 2021, lo que "indica que la estabilidad y recuperación del sector se hace extensiva a ciertas tipologías de obras, asociadas a la obra pública".



También se registraron aumentos en el despacho de mosaicos graníticos y calcáreos, del 22,1%; en hormigón elaborado, de 21,8%; en cemento Portland, de 15,6%; y en yeso, de 12,5%; en todos los casos interanuales.



En contraste hubo mermas en las entregas de pinturas para construcción, de 4,7%; en ladrillos huecos, de 3%; en placas de yeso, de 1,2%; y en aceros y hierro redondo, de 0,1%, también en forma interanual.



Por otra parte, el análisis destacó que las expectativas en las grandes empresas del sector son favorables de cara al nivel de actividad esperado para el actual periodo de marzo a mayo de 2022.



Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 45,3% considera que el nivel de actividad aumentará, mientras que el 50,7% opina que no cambiará y el 4% restante, que disminuirá, según una encuesta realizada por el Indec.