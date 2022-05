Cobran precio diferenciado a extranjeros que cargan combustibles en Concordia

En las estaciones de servicio de la petrolera YPF de Concordia ya se aplica un precio diferenciado a los vehículos con patente extranjera que carguen combustible; de hecho, se implementaron surtidores exclusivos para los autos de otros países, pudo saber Elonce.



Desde Concordia, por ser una ciudad fronteriza, se explicó que la decisión es -fundamentalmente- una respuesta al fenómeno de los visitantes uruguayos que, a diario y favorecidos por el tipo de cambio, cruzan la frontera para llenar el tanque en esa localidad.



“Lo que sucede en Concordia es lo mismo que viene aconteciendo en la frontera norte del Litoral, en Formosa y Chaco, donde la diferencia de precios hace que los ciudadanos de los países limítrofes vengan a cargar combustible a Argentina y de esa manera se complica el abastecimiento a los propios”, argumentó a Elonce el dueño de estaciones de servicio, Armando "Mandy" Saliva.



Y fundamentó: “Hay varias cuestiones que confluyeron para que esto se dé: la primera es que el precio de Argentina está a la mitad que en Brasil y Paraguay y un tercio de lo que es Uruguay; y lo que fue muy beneficioso porque la temporada turística fue muy buena para Argentina, también tiene la avivada de siempre de los que vienen con doble o triple tanque, cargan y hacen hasta cuatro viajes por día sacan el combustible de las estaciones de servicio”. “Así no hay nadie que pueda resistir ese tipo de abastecimiento porque ya no abasteces solo a Concordia, sino también a Salto y la periferia”, se quejó.



“Y en el caso de las rutas nacionales, también aumentó la demanda del camionero argentino por el incremento de la actividad económica; y a su vez, los transportistas extranjeros también cargan en Argentina porque el precio de nuestro diésel está a la mitad de lo que lo cargan ellos. Así no hay estación que resista si no se toman este tipo de medidas”, justificó Saliva.



De acuerdo a lo que informó el estacionero, “YPF tomó la determinación de poner surtidores con precios diferenciales para los ciudadanos con patentes extrajeras sobre los puntos limítrofes”. Asimismo, comentó que “es muy probable que Axion también implemente la misma medida”.





En números



De esta manera, al menos en la Capital del Citrus, tanto la Infinia Nafta como la Infinia Diesel, se comercializan en estos casos a 190 pesos para los coches con patente de otras naciones. Mientras que, para los vehículos con patentes argentinas, el precio de estos combustibles es de 142,4 pesos y 141.2 pesos, respectivamente.