Aumentó el gas envasado y crece la demanda con los primeros fríos

El precio del gas envasado subió hace pocos días, justo antes del inicio de la época más fría del año. “La garrafa de 10 kilos estaba en 516 pesos y en los últimos días de abril se fue a 619,57”, dijo aOscar Díaz, gerente de la firma Dico Gas. Pese a ello, admitió que “la gente ya no se sorprende con las subas “y acotó que antes de que se concretara “ya preguntaban si todavía no había aumentado”.Asimismo, manifestó que “de 15 kilos casi no hay stock” y que el tubo de 45 kilos incrementa su valor “prácticamente todos los meses. Hoy está en 7.200 pesos”.“Con los primeros fríos se nota un poco más de movimiento”, confirmó, pero afirmó que cuando las temperaturas son más heladas, la demanda “se duplica”. Además, ratificó que “enviarla tiene un costo de flete”, por lo que si el usuario opta por pedirla a domicilio “cuesta entre 900 y 1.000 pesos”.“La población va creciendo y hay lugares a los que no llega el gas natural, por lo cual la utilización de la garrafa se mantiene o incluso crece. En invierno se nota que la usan más para calefaccionarse”, comentó.Después de aseverar que por el momento “no hay problemas con el abastecimiento”, reconoció que “no sabemos si volverá a aumentar. Nos avisan de un día para el otro”.