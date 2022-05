Anses: tres beneficios que pueden recibir o tramitar desde mayo los jubilados

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene una línea de créditos personales destinada a titulares de jubilaciones y pensiones de ese organismo. Los únicos requisitos para solicitar el préstamo son: residir en el país y ser menor de 92 años al momento de finalizado el crédito.



Los montos que se pueden solicitar van desde $5.000 hasta $240.000 y se puede devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Son a tasa fija y la cuota no puede superar el 30 por ciento del ingreso mensual.



El trámite para solicitarlo se hace de modo online:



Ingresar a MI ANSES (Con CUIL y Clave de Seguridad Social)



Tener el DNI a mano y chequear que los datos de contacto en Mi ANSES sean correctos



En la opción Créditos ANSES, ir a Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones.



Completar los datos



Simular el crédito. Se hace eligiendo la opción de plazo y monto.



Enviar la solicitud. Es importante descargar el comprobante.



Refuerzo de Ingresos

El bono de refuerzo de $12.000, anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados que perciban haberes de hasta $65.260, comenzará a pagarse el 9 de mayo y seguirá el calendario de pagos habitual.



Los jubilados que no pasen el tope de 65 mil pesos lo cobrarán automáticamente, sin necesidad de inscribirse o hacer trámites. El bono también lo cobrarán los que superen esa cifra, pero recibirán un proporcional hasta llegar a los $77.260,8.



Tampoco los pensionados tendrán que anotarse para cobrarlo. El cronograma de pagos será por número de DNI. El 0 y el 1 cobrarán el lunes 2 de mayo.



Tablet gratuita: Conectando con vos

Los jubilados y pensionados de ANSES podrán ser beneficiarios del programa "Conectando con vos", que consiste en la entrega gratuita de dispositivos tecnológicos para favorecer la inserción de los adultos mayores en el uso de las nuevas herramientas.



Pueden solicitarlo jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.



No hay que inscribirse para pedir las tablets. Se coordinará con las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades.



Serán estas instituciones y organizaciones las que tienen que anotarse en el Enacom y solicitar la cantidad de tablets que necesiten entregar. Así, será el organismo el que asigne los dispositivos dependiendo la disponibilidad.

