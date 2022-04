Confirman que estará garantizada la provisión de GNC en estaciones de servicio

Precios

La situación en Paraná

El secretario de Energía, Darío Martínez, mediante una nota que le dirigió este viernes, instruyó al presidente de Ieasa, la empresa estatal encargada de las importaciones y el abastecimiento de gas,La instrucción invoca el decreto 892 de 2020 y el Plan Gas Ar “basado en un sistema competitivo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”. El Plan, dice en su nota Martínez, permitió “un sostenido aumento de los niveles de producción de gas natural” y también del “volumen de gas natural que (las productoras) destinaron a clientes industriales”. Según el funcionario,dependiendo del volumen y cláusulas contractuales. Además, dice, las comisiones de las comercializadoras de gas informaron que cobran comisiones de entre 5 y 10 por ciento.Sin embargo, reconoce Martínez,Las causas, dice, son varias, desde la ubicación en cuencas de producción declinante, “desajustes” entre producción y demanda y modificaciones en los contratos. La cuestión, subraya el secretario de Energía, es que por esas u otras razones, existe un rango de usuarios que “requieren el fluido para su continuidad productiva”.En cuanto a precios, la instrucción es queUna vez satisfecha la llamada demanda prioritaria, la empresa estatal “proveerá gas natural con los Grandes Usuarios Industriales y Estaciones de Servicio de GNC estipulados en la presente Instrucción”.Para las estaciones de servicio de GNC, el precio “se determinará mensualmente en base al precio de venta de YPF a sus clientes en ese mismo punto más un cinco por ciento”, publicóPara los Grandes Usuarios Industriales aún sin contrato, el precio a pagar por el gas natural será de USD 6.05 el millón de BTU. Para las estaciones de GNC, el precio de venta de YPF a sus clientes más un 5 por ciento. Los valores regirán hasta septiembre. Y en los últimos cuatro meses del año aumentarán 7,5% cada bimestrePara los Grandes Usuarios Industriales “fuera del ámbito de abastecimiento de las Distribuidoras de Gas Natural por Redes, y que por los volúmenes solicitados no cuenten con contratos de abastecimiento suficiente”, la instrucción dice que a partir del 1 de mayo podrán optar por requerir el gas a través de terceros, sin costo alguno”, a USD 6,05 el millón de BTU.Estos precios, precisa la instrucción, regirán hasta el 30 de septiembre, aunque Energía “podrá prorrogar la vigencia”, aunque en ese caso el precio aumentará “un 7,5% para cada bimestre”.En cuanto a las modalidades de la operación, la “instrucción” de Martínez a Gérez estipula que Ieasa “venderá directamente o por el canal de comercialización que considere más conveniente, en cuyo caso, el precio final a pagar por el Gran Usuario Industrial o la Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido no podrá superar en ningún caso el 6% del establecido en la presente instrucción”. Además, aclara que los grandes usuarios industriales o estaciones de GNC que al 30 de abril no hayan aún firmado contratos de abastecimiento de gas deberán suscribirlos con Ieasa o con terceros que actúen por su cuenta y orden, pero sin incurrir en costo adicional alguno.Eso sí, concluye la instrucción,“Iasa resolvió abastecer a las estaciones que no firmaron contrato, pero lo que está en duda y discusión es el precio. En principio,, confirmó ael responsable de la estación de servicio YPF de calle Carbó, Enrique Vairetti, al estimar que se registrará un aumento en los valores del metro cúbico.Y confirmó que “responderán la carta documento a Redengas y a Iasa para ponerse a disposición para efectuar un nuevo contrato, el que se firmaría a través de las comercializadoras que abastecen las estaciones”.y no nos quedará otra que esperar”, cerró.