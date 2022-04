Kulfas aseguró que “se garantizan dólares para plan de producción” de este año

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó en Córdoba que “están garantizados los dólares para el plan de producción” de este año, como el caso del sector autopartista, y dijo que uno de los motivos de la escasez de divisas tiene que ver con el “crecimiento que demanda más insumos y bienes que Argentina no produce”.



Kulfas fue uno de los funcionarios que hoy acompañó al presidente Alberto Fernández en la actividad que realizó la compañía automotriz Nissan, en su planta industrial de Santa Isabel en la ciudad de Córdoba, para anunciar el aumento de producción de la pick-up Nissan Frontier y la creación de 550 nuevos empleos.



En declaraciones formuladas a Radio Nacional Córdoba, el funcionario resaltó el anuncio de Nissan de “fabricar más de 50.000 vehículos por año y de aumentar los componentes nacionales” en la matriz productiva, lo que a la vez va a permitir el “crecimiento del empleo y la distribución de ingresos en el sector autopartista”.



Córdoba es una provincia muy pujante, que hoy está con un gran crecimiento industrial y generando empleo, pero el sector de la industria automotriz estaba “muy mal” como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que, en el caso de Argentina, en 2019 tuvo una producción muy baja de 300.000 vehículos, y “este año estimamos que va a ser el doble, unas 600.000 unidades fabricadas en el país”, afirmó.



El ministro dijo que cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández “de cada 100 autos que se patentaba en Argentina, solo 27 eran de producción nacional. Hoy son 60 los patentados que se fabrican" en el país, ponderó.



Kulfas destacó que ese nuevo contexto es el resultado de los “cambios en la política industrial para potenciar y reactivar la producción local”.



Asimismo, considero muy importante la recuperación de la industria en un marco de crisis no prevista causada por la pandemia de coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania que, según dijo, “hizo que la inflación creciera en el mundo que, en el caso de Argentina, se sumó a la inflación que se viene arrastrando” de la gestión del macrismo.



Sobre la falta de dólares para cumplir con la demanda de insumos para el sector productivo, Kulfas dijo que si bien la moneda estadounidense no sobra, “los que hay los utilizamos para la producción”, y que para garantizar la disponibilidad el Banco Central de la República Argentina está revisando algunas normas para que “a los autopartistas no les falte para producir”.



En 2019, los industriales planteaban que se estaban fundiendo por intereses altísimos de créditos que no podían pagar y cerraron más de 25.000 pymes, “hoy nos están diciendo lo contrario, queremos más dólares o más insumos para producir más, más mano de obra calificada”, remarcó.



Esa situación es propia del “crecimiento”, por lo tanto “están garantizados los dólares para que lleguen al plan de producción previsto para este año”, manifestó el ministro.