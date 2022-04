Guzmán ratificó el cumplimiento de metas del programa presentado ante el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno tiene el objetivo de cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que funcione no sólo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años.



En ese sentido, afirmó que para coordinar expectativas "la credibilidad de un programa es fundamental" y que el Gobierno trabaja para "construir la certeza de que se ha definido un rumbo y se continuará por ese rumbo".



Guzmán participó hoy, en San Carlos de Bariloche, de un foro organizado por el Diario de Río Negro y expresó que "queremos mantener las mismas metas diseñadas en el programa original del FMI en lo que hace al sendero fiscal, la acumulación de reservas y el financiamiento que el Banco Central hace al Tesoro", y agregó que "hay cuestiones que se van adaptando que son las proyecciones en un contexto internacional, que es de incertidumbre para todo el mundo y que ha convertido a la inflación en el principal problema internacional".



El responsable de la cartera de Economía sostuvo que "tenemos un programa como parte de un plan integral que queremos cumplir porque consideramos que es lo que le hace bien a la Argentina. Hay un compromiso del Gobierno nacional con poder seguir en la línea de lo que hemos establecido en la programación macroeconómica y trabajaremos sobre esa base".



También señaló que "el Gobierno está trabajando en dar respuestas a la demandas de la sociedad, motivo por el cual se avanzará con el otorgamiento del Refuerzo por Ingresos a trabajadores informales y de bajos ingresos, ante la aceleración de la inflación, pero que para avanzar de forma más integral a una solución de ese problema es necesario "tranquilizar la economía".



"Para ello es fundamental tener un conjunto integral de condiciones tales como una estructura productiva inclusiva, que haya más estabilidad a partir de la generación de más divisas y más exportaciones, y con más dinámica desde lo productivo", dijo el ministro.



El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que "no alcanza con distribuir, necesitamos también crecer y agregar valor" para luego añadir que "para que un programa económico funcione a efectos de reducir la inflación se necesita que tenga un impacto en la expectativa. Entonces, la credibilidad de un programa es fundamental".



"Ahí es donde construir la certeza de que cuando se define un rumbo y se continúa es esencial. Eso es lo que hemos marcado y vamos a continuar por ese rumbo", dijo.



Guzmán destacó que "para tranquilizar la economía es fundamental tener un conjunto integral de condiciones tales como una estructura productiva inclusiva, que haya más estabilidad a partir de la generación de más divisas y más exportaciones, y con más dinámica desde lo productivo".



En ese sentido, puso en relieve el impacto que tendrá el sector energético con el desarrollo de proyectos como el gasoducto "Néstor Kirchner", anunciado días pasados en Vaca Muerta por el Presidente, Alberto Fernández.



Guzmán aseguró que "me dedico cada minuto que tenemos para gestionar políticas en pos de mejorar la vida de nuestra gente, la vida de los argentinos" al hacer referencia a las críticas que funcionarios del propio gobierno le han efectuado.



Indicó que "sabemos lo que si vivió a fines del 2015 y principios del 16 con todo este proceso de endeudamiento externo en el que la Argentina fue avanzando por un camino que la llevó a un lugar que le generó un profundo daño, profundas heridas".



"El Presidente (Alberto Fernández) me confió la responsabilidad de, en un momento muy difícil de nuestra historia, poder conducir un proceso que permita sanar esas heridas, permita tranquilizar a la economía argentina y a eso se le sumó la pandemia y por si fuera poco después vino la guerra en Ucrania", dijo.



Al concluir, Guzmán expresó que "hoy tenemos circunstancias que desde el punto de vista histórico son excepcionales y mi función es dedicarme 100 por ciento a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder".