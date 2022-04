Bunge se sumó al grupo de interesados por quedarse con el control de Vicentin

De esta manera, Bunge se sumó a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a Viterra Argentina S.A "que han venido trabajando en los últimos meses de manera coordinada conjuntamente con Vicentin en la propuesta concursal que recientemente ha alcanzado la mayoría de conformidades personales requeridas de acuerdo a lo establecido por la ley" informó la empresa con sede en la localidad de Avellaneda, Santa Fe, a través de un comunicado.



"La incorporación de Bunge, una compañía centenaria de gran prestigio mundial, con un origen de profundo arraigo nacional, fortalece de manera significativa la construcción de una nueva Vicentin, que una vez sorteadas las dificultades financieras de público conocimiento, recupere su protagonismo como un actor preponderante de la agroindustria nacional", agregó.



Dichas "dificultades" son una deuda que supera los US$ 1.500 millones, de los cuales US$ 300 millones debe al Banco Nación.



Para Vicentin, el anuncio de la inclusión de Bunge "sin dudas brinda a todos los participantes del proceso concursal una cuota adicional de confianza y ratifica que las acciones que se han ejecutado hasta el momento en pos de alcanzar una solución que alivie de manera considerable la situación de todos los acreedores han sido acertadas y se ajustan a un proyecto sustentable que permitirá mantener la operatividad de la compañía y sus fuentes de trabajo".



Ayer, la empresa en cesación de pagos, informó que obtuvo la aceptación de más de 811 acreedores verificados en el procedimiento concursal, número supera el 50% más 1 de 'cápitas' establecido en la Ley de Concursos y Quiebras", aunque aún le resta conseguir la aprobación equivalente al 66% del capital concursado.



Es por eso que remarcó que desde la empresa continúan "consolidando la búsqueda de conformidades del sector financiero y somos optimistas respecto a que se van a alcanzar las aprobaciones necesarias para cumplimentar la segunda mayoría requerida en el proceso concursal que supone alcanzar el 66,66% de aceptación a la propuesta en relación al capital verificado".



A fines de marzo, la compañía Molinos Agro resolvió dejar de lado su interés por quedarse con el control de Vicentin y señaló que su decisión de dejar de formar parte del grupo de interesados obedecía a que "en el contexto internacional y nacional que se presenta, no es la oportunidad de tomar compromisos de esta naturaleza".



Según la firma del Grupo Pérez Companc, abandonaba la puja porque se trataba "de un escenario de alta volatilidad en el plano local, especialmente regulatoria, derivada de la inestabilidad económica mundial".



Dicho contexto afectaba "especialmente a sectores en los cuales el Grupo está involucrado, y que implica cambios normativos en países centrales, la afectación del comercio de alimentos y materias primas, de la disponibilidad y los costos de la energía, y el endurecimiento de las condiciones de acceso al capital por el alza de la inflación y las tasas de interés", reseñó en un comunicado.