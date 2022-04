Paraná quedaría desde el domingo sin provisión de GNC en estaciones de servicios

Las estaciones de GNC de Entre Ríos manifestaron su preocupación, debido a que las productoras y comercializadoras de gas natural suspenderán el suministro. En el caso de Paraná, la Distribuidora Redengas ha notificado que desde el domingo, a las 6.00 cortará el suministro, impidiendo la prestación del servicio.Alertaron que ello “generará graves perjuicios económicos y pérdidas laborales en cientos de familias, además de afectar a miles de usuarios” y afirmaron que “la misma situación se repite en numerosas provincias argentinas, entre ellas Santa Fe y Córdoba.Al respecto, el escribano Enrique Vairetti, presidente de la firma ZEN SA, señaló aque “estamos todos muy preocupados porque no es culpa de Redengas. Veníamos con contratos por un año con distintas comercializadoras que estaban en pesos y se actualizaban cada tres meses. Nos informaron que no hay más gas y Redengas nos notificó”.Confirmó al respecto que “no habrá GNC en ninguna estación de Paraná y ocurrirá lo mismo en Santa Fe, Córdoba y el resto del país”.Cuestionó que “parece que a nadie le importa y no hay ninguna respuesta. Tendremos que tomar alguna medida. Si hay que cortar calles, lo haremos. Nunca se llegó a esto y tenemos la esperanza de que se arribe a una solución antes del sábado, pero la carta documento de Redengas nos preocupa mucho, porque quiere decir que la cosa viene muy en serio y que hay graves problemas de gas en el país”, expresó el empresario.Ratificó que “estamos evaluando las medidas a seguir. No vamos a avalar precios altísimos que se quieren imponer. Debe ser una lucha de todos, porque esto incluye taxis, remises y transportes escolares, además de la fuente laboral. Estamos en la incertidumbre. Si cortan el gas hay que bajar las persianas. El responsable es el Estado nacional que debe tomar conciencia y programar el tema de la energía porque es fundamental para el país”, completó.