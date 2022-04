Bancarios realizan huelga nacional: consideran “inadmisible” la oferta salarial

Sociedad Bancarios ratificaron el paro general para este jueves

Hoy se realiza un paro nacional total de actividades en las entidades financieras públicas y privadas. El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo sostuvo que "la última propuesta de aumento salarial paritario de las cámaras es inadmisible".Palazzo y el secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo, señalaron en un comunicado en representación de la conducción nacional que "la propuesta patronal en paritarias realizada este miércoles es inadmisible y desconoce el mandato del presidente Alberto Fernández, quien de forma clara sostuvo que los salarios deben superar a la inflación".Los dirigentes enfatizaron que las cuatro cámaras patronales continúan "no escuchando a los trabajadores y, ante esa provocación, el gremio ratificó la huelga total de mañana".En el acta de la firmada confeccionada en el Ministerio de Trabajo el sector patronal propuso un "aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país, la cual no fue aceptada por la parte sindical".La Bancaria invitó a las cámaras, en especial a las que reúnen a las entidades financieras privadas, a "reflexionar" de forma urgente, ya que "de manera empecinada continúan mirando solo su conveniencia a partir de la avaricia y las rentabilidades mezquinas"."No les importa avasallar los derechos de los trabajadores, por lo que el paro se realizará mañana durante toda la jornada de manera presencial, con quite de tareas y posterior movilización y desconexión total de los empleados que cumplen teletrabajo", afirmó.Palazzo y Bustelo convocaron a la huelga con "desconexión, movilización y protestas en defensa del salario y los derechos laborales, porque los bancarios dicen basta".Palazzo, diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos (FdT), había denunciado luego de la última audiencia paritaria que a la propuesta gremial de aumento salarial paritario del 60% las cámaras ofrecieron entre 15 y 20 puntos menos en 8 tramos.El gremio negocia la paritaria anual del período 1° de enero-31 de diciembre, y en su momento debió acordar adelantos ante la ausencia de acuerdo, por lo que el dirigente remarcó que son "las propias cámaras las que pronostican una inflación de entre el 58 y el 64 por ciento, a lo que se suma la nefasta política de tercerizaciones y de relaciones laborales y la vigencia de circulares y resoluciones del Banco Central (BCRA)"."La postura patronal es intransigente, irracional, inflexible y mezquina, porque un sector con rentas extraordinarias no quiere comprender las necesidades de los trabajadores", afirmó y dijo que "se viven tiempos complejos y críticos a partir del proceso inflacionario, por lo que se impone mantener el poder adquisitivo. Se requiere de la patronal cordura y coherencia".Palazzo denunció que las cámaras "mienten respecto de las proyecciones inflacionarias anuales que anticipan o quieren generar zozobra", y sostuvo que "existe hostilidad en especial por parte de las privadas e internacionales", por lo que la Bancaria "se mantendrá firme en la defensa de los derechos de los trabajadores, como siempre, y no tolerará la avaricia rentística patronal, por lo que en la negociación también exigirá revisión".Para Palazzo, son las propias cámaras patronales "las que sostienen ante el Banco Central (BCRA) en el informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) un pronóstico inflacionario anual determinado, pero ofrecen migajas al personal".Fuentes de las cámaras bancarias confirmaron que se ofrecieron aumentos en varios tramos hasta llegar a noviembre a 55% de mejora.Añadieron que "en los años anteriores los bancos siempre compensaron la inflación, y este año se comprometieron en hacerlo otra vez" y precisaron que "los bancos pagarían en abril en forma acumulada el 15% (de aumento) de los sueldos de enero, febrero, marzo y abril" y un porcentaje adicional este último mes.