Cotizaciones de granos: subieron la soja y el maíz; el trigo se mantuvo estable

La soja con descarga inmediata se negoció a $51.105 por tonelada, una suba de $545 sobre la jornada del martes.



En tanto, para las fijaciones de mercadería la oferta fue de US$ 445, un alza de US$ 4 entre ruedas; y la entrega en mayo se pactó también a US$ 445.



A su vez, el trigo con entrega hasta el 06/04 se mantuvo en US$ 370 y la posición mayo permaneció en US$ 365 la tonelada.



Asimismo, se ofrecieron US$ 320 por el cereal con entrega en diciembre, una caída de US$ 5 respecto a ayer, y la entrega en enero se mantuvo en US$ 325.



Por su parte, el maíz con entrega hasta el 10/5 se ubicó en US$ 275, un incremento de US$ 15 sobre la rueda anterior; y por la descarga en mayo se ofertaron US$ 270 por tonelada, también US$ 15 arriba de la ronda previa.



Además, junio se ubicó en US$ 270, una mejora de US$ 10 entre ruedas; julio también subió US$ 10 hasta los US$ 265; y diciembre se pactó en US$ 270, un alza de US$ 15 respecto al martes.



Finalmente, la oferta por el cereal con entrega entre marzo y abril del 2023 se mantuvo en US$ 240; y la entrega en junio y julio de 2023, en US$ 220.



El girasol con descarga inmediata y para la entrega entre abril y junio se mantuvieron estables en US$ 500; mientras que la entrega de mercadería entre diciembre y marzo del 2023 permaneció en US$ 450.



Por último, el sorgo con entrega inmediata, contractual y la posición mayo, se mantuvieron en US$ 250 por tonelada.