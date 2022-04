El presidente Alberto Fernández participará de la asamblea anual de CAME

El presidente Alberto Fernández participará este jueves de la Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se llevará a cabo en el Salón Fresno del complejo Parque Norte, informaron fuente gubernamentales y de la entidad pyme.



En ese marco, el titular de CAME, Alfredo González, y el secretario Pyme de la Nación, Guillermo Merediz, firmarán un acuerdo para la promoción y el fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de todo el país.



La Asamblea General Ordinaria de CAME reúne a los representantes de las cámaras y federaciones del sector productivo pyme distribuidas en todo el territorio nacional.



CAME representa a 1491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria y los parques industriales, el comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, que agrupan a más 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 personas.