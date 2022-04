Los granos cotizan con altibajos: la tonelada de soja sigue arriba de $50.000

Los precios de los granos operaron el martes con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por la oleaginosa con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente $50.560 la tonelada, mientras que para las fijaciones de mercadería, la mejor oferta abierta fue de US$ 441 la tonelada, con un incremento de US$ 1 respecto a la víspera.



En moneda local para esta posición y para la descarga en mayo, los valores ofrecidos se ubicaron en $50.560 la tonelada.



Respecto al maíz con entrega hasta el 30 de abril, la mejor oferta se ubicó US$ 5 por debajo de la rueda anterior, en US$ 260 la tonelada, mientras que por la descarga en mayo el precio fue de US$ 255 la tonelada.



Por el maíz de cosecha tardía, la posición junio se ubicó en US$ 260; julio en US$ 255; y agosto en US$ 260.



En el caso del trigo con entrega hasta el 30 de abril, se ofrecieron abiertamente US$ 370 la tonelada, con un incremento de US$ 5 respeto al lunes.



En tanto, la posición mayo se ubicó en US$ 365 la tonelada y la descarga de mercadería entre diciembre y enero ‘23, en US$ 325 la tonelada.



Por último, el girasol cerró a US$ 500 y el sorgo a US$ 250.