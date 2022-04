Bono de $18.000: los requisitos y cómo acceder al refuerzo de ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrió el proceso de inscripción para el bono de refuerzo económico de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, cuya primera etapa comenzó el último jueves con la actualización de datos en la web, en el marco de proceso que se extenderá hasta el 7 de mayo.En ese contexto, el organismo previsional informó cuáles serán los criterios de situación patrimonial, socioeconómica y de consumo para acceder al bono de refuerzo de ingresos que será compatible con asignaciones universales y seguros de desempleo, entre otras prestaciones.En el caso de los más de 6,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($65.260), recibirán el refuerzo de $12.000 en forma automática con el pago de sus haberes en mayo, sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno, mientras que los que cobren desde ese monto hasta los $77.260 recibirán el proporcional, de modo que el 85% del total de jubilados y pensionados esté alcanzado por el bono.Una vez allí, deberá seleccionar la opción “Refuerzo de Ingresos” para verificar y actualizar, en caso de que sea necesario, los datos de contacto con los que cuenta el organismo (teléfono, dirección y correo electrónico), de modo de garantizar la comunicación en caso de cualquier eventualidad.Durante ese período, la persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $ 18.000, en dos cuotas de $ 9.000, en los meses de mayo y junio.Es importante aclarar que el número de cuenta que deban cargar quienes quieran acceder al Refuerzo tienen que ser el de una cuenta bancaria (CBU) y no el de una billetera virtual (CVU), entre las que se encuentran las de Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Bimo u otras de las que existen en el mercado.Aquellos que no cuenten con una caja de ahorro pueden abrir una en forma gratuita y en pocos minutos a través del celular en cualquier banco. Algunas de las más difundidas son las del Banco Provincia (Cuenta DNI) o del Banco Nación (BNA+), aunque también hay opciones del sector privado igualmente válidas.Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes para verificar que cumplan las distintas condicionalidades de acceso al bono, las personas podrán ingresar a mi ANSES a partir del 5 de mayo para saber si les corresponde el derecho, si bien el proceso de inscripción estará abierto incluso hasta el 7 de mayo.Según detallaron desde la Anses, el criterio excluyente para acceder al refuerzo es ser a lo sumo monotributista A o B, no contar con ingresos de un trabajo en blanco y/o ser trabajadora o trabajador de casas particulares.Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis meses. Esto es así para no dejar afuera del refuerzo a una persona que, eventualmente, hubiera tenido un ingreso superior al del límite en alguno de los meses previos pero que cumple con el resto de los requisitos.Para calcular estos ingresos -explicaron desde Anses- se usarán los consumos registrados con tarjetas de débito y/o crédito, así como las transferencias recibidas en cuentas bancarias a su nombre. También será motivo de rechazo al refuerzo ser titular de más de una vivienda, estar adherido a un servicio de medicina prepaga, ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, o tener un avión o embarcación a su nombre.Es importante aclarar que en el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación, mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.