Producción de gas y petróleo de Vaca Muerta alcanzó en marzo su pico histórico

El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó hoy que los récords de producción no convencional “es una gran noticia que valoriza aún más el lanzamiento del Gasoducto Néstor Kirchner, una obra histórica, que se realizó ayer con el presidente Alberto Fernández”.



De acuerdo con las cifras de la secretaría, el petróleo no convencional representó el 40% de la producción total de crudo, mientras que el gas no convencional el 55% de la producción total de gas.



Además, la producción de gas total creció un 10% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, llegando a 125 millones de metros cúbicos diarios, y la de petróleo total lo hizo en un 13% alcanzando los 571 mil barriles diarios.



“Tenemos una actividad en permanente crecimiento que necesita obras de infraestructura para llegar a todo el país y en ese sentido, el gasoducto Néstor Kirchner, es la más importante en materia de transporte de gas de los últimos 40 años” agregó.



En total fueron 227 mil barriles diarios de petróleo no convencional y 69 millones de metros cúbicos diarios de gas no convencional. Un crecimiento interanual del 52% y 42% respectivamente.



“Todo esto es resultado de la decisión de llevar adelante políticas, como el Plan Gas.Ar, que trajo previsibilidad a un sector que estaba en declino. Hoy la realidad es distinta y los números lo marcan, fruto del esfuerzo de los y las trabajadores, las pymes, las empresas productoras y un Gobierno Nacional que trajo certezas y reglas claras” expresó Darío Martínez.