Los granos retomaron la senda alcista: los precios en Rosario

La descarga inmediata de soja se ubicó en $ 50.625 por tonelada, mientras que las fijaciones y la entrega en el mes de mayo se pactaron a US$ 450, con un incremento de US$ 5 entre ruedas.



Por su parte, por el trigo con entrega inmediata y contractual se ofrecieron a US$ 360, con una suba de US$ 10 en ambas posiciones respecto a la jornada de ayer.



La posición de mayo se ubicó en US$ 355 la tonelada, un alza de US$ 5 por encima de la ronda previa, y el segmento junio-julio se negoció a US$ 360, una suba de US$ 10 entre ruedas.



Por su parte, para la entrega de mercadería entre diciembre y marzo de 2023, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 310, una suba de US$ 5 entre jornadas para la posición diciembre.



El maíz con entrega inmediata y contractual se ofertó US$ 265, con subas de US$ 5 y US$ 10, respectivamente. Mayo también se ubicó en US$ 265, sin cambios respecto de la rueda previa; junio se mantuvo en US$ 260; julio permaneció en US$ 250; agosto cerró en US$ 250; y el segmento noviembre-diciembre se negoció a US$ 255.



Por girasol con descargas inmediata y entre abril y junio las ofertas se mantuvieron sin cambios en US$ 500. Luego, para la entrega entre diciembre y marzo de 2023 los ofrecimientos se ubicaron en US$ 450.



Por último, las entregas inmediata, contractual y en el mes de mayo de sorgo, se mantuvieron en US$ 240 por tonelada.