“La política monetaria no es la causa principal de la inflación", afirmó Gabás

El titular del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico, Mg. Cr. Álvaro Gabás, afirma en un informe realizado por la institución que “la política monetaria no es la causa principal del aumento de la inflación”.Al respecto, el contador sostiene que “en el campo de la economía tradicional, los argumentos técnicos sobre la inflación, reposan en el incremento de la cantidad de dinero. Es decir que, lo reducen solo a una política monetaria. Es a menudo escuchar que, los problemas inflacionarios de nuestro país, se resuelven con un ajuste en la oferta de dinero”, expone el funcionario.“A partir del gráfico anterior, se puede visualizar la evolución de la base monetaria de nuestro país, en el período enero/2018 a septiembre/2021. En el año 2018, se verifica que, la cantidad de dinero se mantuvo constante. Al año siguiente, transitando el segundo semestre de 2019, la cantidad de dinero se redujo. Y finalmente, en los años 2020 y 2021, la base monetaria aumenta gradualmente”, explica el contador.“Para los años 2020 y 2021, también el comportamiento del IPC fue creciente al igual que la base monetaria. Como una primera conclusión, se puede inferir, que la teoría económica de reducción de la inflación por contracción de la política monetaria, no se cumple para nuestra economía. Que las causales de inflación se explican por varios factores y uno es sin dudas, la política monetaria. Pero se evidencia, por la evolución de su conducta que no es la más importante”, concluye el contador.