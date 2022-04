La tercera edición de Previaje se aplicará durante la segunda parte del año

Después del récord de turismo en la temporada de verano y en Semana Santa, el Gobierno se prepara para lanzar la tercera edición del programa Previaje. La fecha no está estipulada, pero sí está definido que se aplique después de las vacaciones de invierno, durante la segunda parte del año, para prolongar el período de incentivo para los prestadores en temporada media y baja, antes de fin de año.



El mecanismo, que devuelve el 50% de lo gastado en turismo en crédito (y el 70% en caso de ser jubilados de PAMI), será exactamente igual que hasta ahora, confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Se utilizará una tarjeta precargada, y la devolución será la misma, en todos los destinos del país, con un tope de retorno de 100.000 pesos, para volver a usar en servicios del sector (alojamiento, transporte -aéreo, terrestre y marítimo/fluvial-, servicios de agencias de viajes, alquiler de vehículos, museos, balnearios, espectáculos artísticos y/o cinematográficos, restaurantes, entre otros).



“La idea es que la gente viaje en una época del año que no es tan habitual y extender el tiempo de laburo en los destinos”, dijeron en la cartera de Turismo que comanda Matías Lammens, quien lanzará oficialmente la nueva edición en las próximas semanas, probablemente junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. La primera se había anunciado en Iguazú, pero esta vez buscarán un destino icónico, que represente un hito entre las cifras de los últimos meses. En la segunda edición, 4,5 millones usaron el programa, con comprobantes de compra y reserva por 99.000 millones de pesos. Es decir, 10 veces más que el total facturado en la primera edición del 2020.



Para las vacaciones de invierno está previsto que unas 300 mil personas se trasladen y consuman con Previaje 2, y señalaron que en Semana Santa un alto porcentaje del turismo interno funcionó con la última tanda del programa, que cerró al final de 2021. De hecho, aseguraron que fue un feriado de “récord absoluto”, que superó en un 30% las cifras de 2018. Se había estimado un movimiento de 2,5 millones de personas, pero tras el relevamiento con las provincias, hoy la Nación calcula que se alcanzaron los 3 millones.



Según datos de la Cámara Argentina de Medianas Empresas (CAME) se movilizaron 45 mil millones de pesos entre turistas y excursionistas. La región con mejores números fue el norte con cifras de ocupación por encima del 95% en sus principales destinos, como la Ciudad de Salta, Cafayate (Salta), la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Tafí del Valle (Tucumán) o las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).



Los destinos más importantes del país, como Mar del Plata, Partido de la Costa, Iguazú, Carlos Paz, Merlo, Mendoza, Salta, CABA, Bariloche y El Calafate, estuvieron entre el 80% y el 100%. Y los destinos emergentes, como San Antonio de Areco (Bs As), Potrero de los Funes (San Luis), Iberá (Corrientes), Saltos de Moconá (Misiones), Cachi (Salta), Tafi Viejo (Tucumán), Villa Unión (La Rioja), Calingasta (San Juan), Cacheuta (Mendoza), Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y Tolhuin (Tierra del Fuego) tuvieron cerca del 100% de ocupación.



En total, alrededor de 300 mil personas viajaron el fin de semana con Previaje. En paralelo, el Gobierno busca seguir promoviendo el sector para lograr el movimiento interno, mientras organiza planes para el desarrollo de los destinos que tienen prestaciones de bajo nivel, especialmente en las provincias el Norte.



Según se informó, aumentó significativamente el ingreso de turistas brasileños y uruguayos, sobre todo en el norte, en la Ciudad de Bs As y en las provincias del Litoral. El Gobierno busca incentivar el ingreso de turistas extranjeros, con el objetivo central de obtener un mayor flujo en el caudal de divisas que entran al país. En la Casa Rosada están ávidos por contribuir al fortalecimiento de las magras reservas en el contexto de crisis: ”Los dólares van directo al Banco Central”, dijeron en la cartera de Lammens, que se complica por la disparada inflacionaria a medida que se profundizan las dificultades en el cambiante panorama internacional por la guerra en Ucrania.