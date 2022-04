Oficializaron el aumento de la Tarjeta Alimentar: los nuevos montos

El Gobierno nacional oficializó este martes un incremento del porcentaje de la asistencia alimenticia, que se otorga a través de la Asignación Universal por Hijo y que alcanza a 4,1 millones de personas. Corresponde al pago de abril y que se cobrará en los primeros días de mayo.A través de la Resolución 371/2022, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta,- $ 9.000 para padres o madres con un hijo de 0 a 14 años inclusive; mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) y familias con una persona con discapacidad a su cargo, sin límite de edad.- $ 13.500 para padres o madres con 2 hijos que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con un hijo que cumpla con un criterio de focalización (A o C) de la Categoría 1.- $ 18.000 para padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1.El incremento corresponde al pago de abril, que demandará una inversión por parte del Estado de $27.000 millones, y se acreditará en las tarjetas del programa, según informaron fuentes oficiales."La Tarjeta Alimentar dejó de ser tarjeta, hoy se percibe en la AUH y da la muestra de tener más autonomía en la administración de esos fondos por parte de las mamás y papás, porque cuando se administran los fondos van a la verdulería, carnicería de barrio, a la economía popular", expresó el ministro Zabaleta en la Red.Al tiempo que agregó que el objetivo es ir hacia la "universalización" y que la asistencia del Estado deje de estar intermediada. "Cuando uno acompaña tiene que ir directa esa política a cada quien lo necesite, ese es el camino y vamos a transitarlo sin ninguna duda", concluyó.