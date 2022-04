Se lanzó “nuevo IFE” para jubilados, monotributistas y trabajadores informales

El ministro hizo los anuncios en una conferencia de prensa junto al presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada.



Se trata de un mecanismo similar al IFE. Participó el presidente, Alberto Fernández, en el Salón Blanco. Antes del anuncio Guzmán se reunió con Moroni y Zabaleta.La misma será afrontada con recursos del Tesoro, producto del "crecimiento económico y de la recaudación", lo cual cumplirían con las metas ante el FMI.", pidió en ese sentido., detalló Guzmán durante el acto de anuncio en el Salón Blanco de la Casa Rosada."Nos parecen muy necesarias (las medidas), el impacto de la inflación en el primer trimestre no debe ser los bolsillos de los sectores más vulnerables de la economía popular", dijo Fernández.Y agregó: ", donde sentimos que está fallando nuestro proyecto es en la inflación que se está comiendo los ingresos. Lo que estamos haciendo es atacar ese problema"., que tiene un componente autóctono y un componente internacional derivado de la guerra en Ucrania", mientras que en otro pasaje de su discurso que pareció dirigido a los reclamos del kirchnerismo, señaló: "Me comprometí a seguir estas medidas progresivas".Por otro lado,En lo que refiere al bono para informales y jubilados, los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de la ANSES, por lo cual aún se desconocía la cantidad de personas que serán alcanzadas.Será financiado por recursos del Tesoro debido al crecimiento económico y la mayor recaudación que existe, explicó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en una conferencia de prensa en la Rosada posterior al anuncio., que Juntos por el Cambio ya anticipó que no acompañará, en su rechazo a la creación de nuevos gravámenes.La iniciativa que p, detalló Guzmán, quien aclaró que sólo "el 3,2%" de las firmas del país tienen esa clase de ingresos."Se busca capturar parte de la renta inesperada producto del shock de la guerra, que hace que sectores de la economía tenga una renta extraordinaria. Se busca capturar parte de la misma para que el Estado lleve adelante su rol para que haya un crecimiento equitativo y llegar a una mayor inclusión social", dijo el ministro de Economía.Además, Guzmán detalló queNA.