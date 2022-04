En Entre Ríos estarán disponibles al menos 35 productos de +Precios Cuidados

El Gobierno nacional sumó desde el pasado lunes dentro de +Precios Cuidados una canasta complementaria de 60 productos esenciales para comercios de proximidad y, a la vez, una oferta de vegetales frescos con los bienes más consumidos del rubro verdulería, como parte de las medidas acordadas con distintos sectores de la producción y la comercialización.



Según explicó el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Pablo Luciano, este acuerdo se realizó entre la Secretaría de Comercio Interior con los principales mayoristas del país, garantizando rentabilidad tanto al distribuidor como al comercio de cercanía. En Entre Ríos, la única distribuidora que entró en el circuito fue Diarco con presencia en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.



El funcionario anticipó que la distribuidora, en principio, comercializará 35 de los 60 productos que se incluyen en esta canasta, con posibilidad de seguir incorporando más. "Todo depende de los acuerdos que alcancen con los fabricantes. Pero, según el control que realizamos esta semana en Paraná, ellos ya tiene disponibles 35 y los comercios ya podían adquirirlos", explicó. Controles

Respecto de los controles que se deberán hacer para la correcta implementación del Programa, Luciano aclaró que por el momento se realizarán en las distribuidoras, ya que respecto de los comercios de cercanía aún no hay definiciones por parte de la Secretaría de Comercio Interior de Nación.



"Todavía no se ha generado la exigencia por parte de los comercios de cercanía de que ellos tengan que vender estos productos al precio que el Programa establece ni la de exhibirlos como + Precios Cuidados", agregó.



Por otra parte, comentó que si bien ya la semana pasada los comercios podían adquirir los productos de la canasta en la distribuidora, no existe registro de cuáles son esos comercios que los adquieren.



"La Secretaría debería autorizarnos a avanzar en ese sentido, también para poder entrenarlos en lo que refiere a la señalética del Programa, ya que el comercio de cercanía es un actor nuevo y esta es una cuestión fundamental", mencionó.



Para el funcionario, +Precios Cuidados viene a cubrir a un sector del comercio que trabaja con distribuidoras y que en ciudades como Concepción del Uruguay, por ejemplo, quedaban fuera de Precios Cuidados. No obstante, advirtió que aún quedan afuera los pequeños supermercados locales o pequeñas cadenas regionales que trabajan de manera directa con las fábricas. (APF)