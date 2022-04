Casi cinco millones de personas viajaron por el país en Semana Santa

Entre Ríos

Un total de 2,6 millones de turistas y 2,3 millones de excursionistas viajaron por la Argentina en Semana Santa, que gastaron alrededor de $39.736 millones en los principales puntos turísticos del país, de acuerdo un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).La mayoría de los alojamientos tuvieron ocupación completa, “a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año, a lo que se sumó el retorno del turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades”, destacó el informe de CAMEDurante el feriado largo de Semana Santa “viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas", sostuvo CAME, mientras que la estadía promedio aumento un 10% "y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación”.“Con una estadía media de 3,3 días y un gasto diario per cápita de $4.610, los 2,6 millones de turistas desembolsaron $39.736 millones el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos”, por lo que frente a 2021, el consumo a precios constantes subió 107,7%, sostuvo la entidad pyme.En el caso de los excursionistas, que “decidieron viajar por el día a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, festejos religiosos o encuentros familiares, estos gastaron en promedio $2.282 cada uno, sumando un desembolso total de $5.365 millones, que a precios constantes resultó 19,9% mayor al mismo fin de semana de 2021”.Además, “según el Ministerio de Turismo y Deporte, alrededor de 300 mil personas viajaron con el PreViaje, el programa que devuelve el 50% de lo gastado en turismo en crédito para volver a usar en servicios del sector como gastronomía, excursiones o pasajes, y durante este fin de semana se notó a pleno el regreso del turista internacional, especialmente residentes de países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que se hicieron presentes en las grandes ciudades y aquellas cercanas a las fronteras”.Respecto de la ocupación, las mayores cifras las registraron las provincias del noroeste argentino, que promediaron el 97%; mientras que en la provincia de Buenos Aires, la ocupación fue del 90%.Asimismo, el reporte resalta que Aerolíneas Argentinas transportó durante el fin de semana más de 300.000 pasajeros, batiendo el récord de 2018, que había sido histórico.Con clima ideal para viajar, turistas del país eligieron a Entre Ríos para disfrutar unos días de descanso y recreación. Termas, actividades en la naturaleza, viñedos, excursiones náuticas, fiestas gastronómicas, recorridos históricos y religiosos fueron algunas de las propuestas elegidas.Alrededor de 185.000 visitantes recorren y pernoctan en la provincia durante los cuatro días de este feriado de origen religioso, pero que se considera el momento de mayor actividad turística luego de la temporada de verano y antes de las vacaciones de invierno.El turismo sigue en franca recuperación luego de la interrupción y la crisis que ha significado para el sector la pandemia. En cuanto a la última Semana Santa previa a la pandemia, en 2019, la provincia había recibido la visita de 135.000 personas, por lo que el aumento desde aquel entonces alcanza un 35%.La reciente apertura de todos los pasos fronterizos nacionales, incluyendo a los tres puentes internacionales en territorio provincial con el vecino país Uruguay, han sido determinantes en el impulso tan esperado y el regreso de turistas extranjeros. Se estima que más de 20.000 orientales han pernoctado durante estos días en Entre Ríos, una cifra nunca antes vista en un período corto.Turistas bonaerenses y Ciudad de Buenos Aires son los más numerosos, estimando según datos promedios de distintos municipios, de un 50 % del total. Los oriundos de Santa Fe, principalmente de Rosario y la ciudad capital, alcanzan el 1 %. Las visitas de los orientales se siente en el corredor entrerriano del río Uruguay; donde han ocupado el 20% de la disponibilidad de alojamientos, pero en el promedio provincial se estima una incidencia del 12% del total de los viajeros; porcentaje jamás alcanzado de turistas extranjeros, ya que se tiene registro de un 9% de uruguayos en el verano 2020. Los propios entrerrianos ocupan el cuarto lugar con un 11%, los turistas cordobeses un 4 %, quienes habitan el norte del Litoral un 3%, y resto del país un 3%. Los extranjeros no uruguayos se estima que llegaron en un 1% del total, principalmente brasileros y paraguayos.En cuanto al promedio de estadía, se estima en 2,9 noches, uno de los pernoctes más altos para un fin de semana largo, también impulsado por estadías prolongadas del turista uruguayo, que en gran medida disponía de varios días de vacaciones desde el lunes pasado ya que transitan su Semana del Turismo. En general hubo estadías de cuatro y más noches, y un alto porcentaje que solo se trasladó por una o dos noches a partir del Viernes Santo.Según datos de la Policía de Entre Ríos, brindados a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, durante el jueves y el Viernes Santo ingresaron a la provincia 63.249 vehículos, distribuidos en 34.173 a través de Zárate Brazo Largo, 10.053 ingresos por el enlace vial Rosario- Victoria, 13.233 vehículos por el Túnel Subfluvial Hernandarias, 5.531 por la autovía 14 norte (Paso Cerrito), y 259 por ruta Nacional 12 a la altura de Paso Telégrafo, y se espera un cifra similar para sábado y domingo.En cuanto a los ingresos por los puentes internacionales, se verificaron largas colas en el Uruguay para el ingreso a Argentina, debido al interés del país vecino por visitar nuestro país después del levantamiento de las restricciones por la Pandemia. Esta llegada comenzó a percibirse entre los días lunes a miércoles de esta semana de menor a mayor, alcanzando el miércoles por la tarde y jueves por la mañana un fuerte pico en los distintos ingresos.Hace algunos años, el turista del vecino país utilizaba las localidades entrerrianas como punto intermedio para luego continuar hacia otros destinos de Argentina, pero sorprendió puntualmente la cantidad que han elegido Entre Ríos para pernoctar, realizar compras, y alguna actividad turística o paseo, incluso visitar más de una ciudad entrerriana, tendencia que se ha acelerado en los últimos años. Vienen atraídos por las termas, la pesca, los Casinos, las compras, la gastronomía, y por supuesto la relación de cambio monetario es determinante, pero el crecimiento del pernocte también responde al incremento de la propuesta entrerriana de atractivos y servicios turísticos.El gobierno provincial tomando nota de estos guarismos, impulsa el Programa de Recuperación del Mercado Regional y tiene preparada distintas misiones comerciales al vecino país para este año, donde la idea es seguir captando el mercado uruguayo, pero incentivando también a una mayor distribución de dichos turistas en el resto del territorio entrerriano, reforzando la propuesta del corredor central y del Paraná, ya que la costa del río Uruguay para nuestros vecinos es la más conocida y concurrida; como también se planean misiones comerciales a Brasil y Paraguay, mientras se sigue reforzando el mercado interno nacional.El movimiento económico generado por el turismo durante Semana Santa en Entre Ríos se estima en 1.743.286.373 millones de pesos. El gasto promedio diario por persona varía según el tipo de alojamiento utilizado. Los turistas alojados en hoteles gastan en promedio 7.142 pesos por día, quienes se alojan en establecimientos extra hoteleros (departamento/casa de alquiler, cabañas o camping) invierten en destino un promedio de 4.778 por día, y los excursionistas (visitantes por el día) aproximadamente 1.886 pesos.Cabe aclarar que dentro de estos gastos está contemplado el alojamiento (a excepción de los excursionistas), las comidas (dos diarias y una merienda), gastos de entretenimiento (excursiones o actividades con costo que se realicen en destino), gastos varios (farmacia, supermercado, etc), compras varias (ropa, recuerdos, productos típicos, etc); de los cuales se realiza un promedio teniendo en cuenta diferentes investigaciones de mercado realizadas por esta Secretaría y otros estudios complementarios realizados por entidades y organizaciones dedicadas al turismo.Los alojamientos tuvieron una ocupación promedio en la provincia el Jueves Santo de 96%, el Viernes Santo 98% y el sábado 99%, siendo el promedio general del fin de semana largo del 98%. Hubo alojamientos colmados todo el fin de semana y destinos colmados que debieron derivar ocasionalmente hacia localidades cercanas. La ocupación de plazas en el corredor del Uruguay se ocupó en mayor medida, en tanto que la ocupación en la Costa del Paraná fue muy alta con algunas ciudades colmadas, tanto como en el Corredor Central. Entre los destinos más requeridos estuvieron Colón, Federación y Gualeguaychú por su mayor disponibilidad de alojamientos, pero también Paraná, Concordia, Victoria, Concepción del Uruguay, San José, La Paz, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Chajarí y Gualeguay tuvieron gran número de turistas y ocupación de camas muy elevada.En cuanto a las regiones turísticas, Tierra de Palmares concentró gran cantidad de movimiento, con sus tres complejos termales, el Parque Nacional El Palmar, La Aurora del Palmar, y propuestas de Turismo Rural y Almacenes de Campo. En la Región de Salto Grande, también con tres localidades termales, las propuestas citadinas, los buses y trenes turísticos, y las reservas naturales tuvieron una gran demanda. En la región sur, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Villa Paranacito estuvieron a pleno con mucha demanda en termas, playas y áreas recreativas ribereñas.En el Corredor del río Paraná, la capital entrerriana y su área de influencia, incluyendo la micro región turística El Paraná y sus aldeas se vieron colmadas de turistas y excursionistas, que aprovecharon las actividades urbanas, los paseos náuticos, las escapadas a la naturaleza como el Parque Nacional Pre Delta, y las fiestas y actividades que organizó Diamante, Libertador San Martín, Valle María, Crespo y las pequeñas aldeas ruso alemanas. Las Termas de María Grande y el Parque Interlagos fueron visitas obligadas, al igual que el Parque General San Martín, Villa Urquiza con un sinnúmero de opciones, y otras localidades.Hacia el norte del corredor la localidad de La Paz junto con Santa Elena, Piedras Blancas, Pueblo Brugo y Hernandarias entre otras combinaron sus atractivos de naturaleza, pesca, termas, y actividades programadas con una gran concurrencia. Hacia el sur, Victoria estuvo desbordada de turistas, beneficiando también el excursionismo en sus localidades cercanas y ámbitos rurales con visitas a los viñedos, actividades y fiestas.El circuito de las Colonias Judías despierta cada vez más interés entre los visitantes, allí Villaguay, Villa Dominguez, Basavilbaso, Villa Clara, Sajaroff, San Salvador entre otras localidades reciben a turistas ávidos de conocer las particularidades de la colonización hebraica en nuestro país. En el norte entrerriano Federal y Feliciano atraen con sus tradiciones y propuestas de turismo rural, y cada vez llegan más visitantes expectantes por conocer la región del futuro Parque Nacional Selva de Montiel. El sur del corredor central compuesto por localidades como Gualeguay, Rosario del Tala y Nogoyá también se vieron beneficiados por el movimiento turístico de Semana Santa, preparados con opciones en la naturaleza, campeonatos deportivos, y propuestas culturales, entre otras actividades.