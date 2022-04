Comienza a normalizarse el ingreso de camiones de carga a los puertos

El ingreso de camiones de carga a los principales puertos del país se va normalizando, luego de 4 días de paro de transportistas de granos, oleaginosas y derivados, aseguraron fuentes del sector portuario.



En ese marco, desde las entidades portuarias destacaron la intervención llevada adelante por el Ministerio de Transporte “para destrabar el conflicto y reactivar la actividad exportadora”, según lo manifestado por el Gerente General de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Martín Brindisi.



Brindisi, en declaraciones a la prensa, señaló que de manera paulatina comenzó a normalizarse la actividad en las terminales portuarias y que confían en que para mañana -lunes- “estará totalmente normalizada”.



“Si bien nosotros no formamos parte de esa mesa de discusión sabemos que parte del acuerdo es que en mayo va a haber una próxima reunión así que en definitiva esto va a tener algún tipo de revisión y de hecho vemos con buenos ojos la intervención que tuvo el Ministerio de Transporte para poner un poco de orden en esta situación”, dijo Brindisi.



El directivo remarcó que “es importante destacar que este tipo de medidas después tienen una inercia como para que se vuelvan a normalizar las actividades. El paro se levantó el jueves a la tarde y hasta ayer la actividad no estaba normalizada".



"Estamos en un 30-35% de la actividad de recepción de camiones en los puertos y creemos que recién entre hoy y el lunes ya estará en valores normales", acotó.



“Los costos de un buque parado son de 30 mil o 40 mil dólares y según nuestros números hubo 55 buques demorados, entonces no son medidas gratuitas estos paros. Obviamente que tiene un costo para el sector y en última instancia para el país", precisó Brindisi.



Los transportistas de granos decidieron levantar la medida de fuerza tras acordar con las entidades rurales y los acopiadores una nueva tarifa de referencia para el flete de granos y derivados, con una mejora del 20% con respecto a la acordada en febrero pasado.



El entendimiento se concretó en el marco de la reunión que mantuvieron las partes involucradas vía zoom y que finalizó a las 22.30 del jueves, convocados por el Ministerio de Transporte de la Nación.



En febrero la tarifa de referencia había sido establecida en 2.047 pesos por tonelada para una distancia de 151 kilómetros y ahora pasaría ser de 2.500 pesos por tonelada.