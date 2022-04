Kulfas: "La industria va a crecer entre 5% y 6% este año"

Matías Kulfas dijo que el primer dato del año, enero, marcó una mejora de 5,4%, lo que “muestra que hay una economía que está vigorosa en términos de crecimiento”.



Sostuvo que con gran parte de la oposición “hay una diferencia de diagnóstico", debido a que "muchos sectores están subestimando la política que está implementando el Gobierno, o piensan que no es sostenible este tipo de cosas que suelen aparecer; estoy confiado en que el crecimiento argentino va a estar arriba de 4% y que la industria va a crecer entre 5% y 6%”.



“Vemos una economía que está en un buen momento, no sin dificultades”, afirmó y contextualizó: “Tenemos una inflación alta que tiene dos componentes, el nuestro propio de una inflación que ya lleva 15 años en dos dígitos, que se aceleró durante el último gobierno de Mauricio Macri y que se agravó ahora por la crisis internacional, o mejor dicho, primero por la pandemia y después por el impacto de la crisis en Ucrania”.



“Hay que verlo todo, la mitad medio llena del vaso es una economía creciendo, impulsada por la inversión, por las exportaciones, mejorando el consumo, sacando gente de la pobreza. Por supuesto, necesitamos bajar la inflación para que el efecto de todo este crecimiento se vea mucho más en los hogares, pero para ser concreto, veo un año bueno, no sin dificultades”, agregó.



“Para hacer un racconto, empezamos con 3% de inflación, en 2020 iniciamos un camino de desinflación, nos fue bien, bajamos a 36%, solo que sobre fines de ese año, a raíz de la pandemia se inicia un verdadero shock de precios internacionales. Hay una primera suba muy fuerte de todas las commodities, tanto alimentarias como metalíferas, incluso industriales; muchos insumos industriales se encarecieron, los semiconductores, en todo el mundo hubo una crisis de insumos y una suba del precio de las commodities”, aseveró el ministro.



Además, afirmó que la guerra en Ucrania impactará en la inflación anual en “no menos de 10, 12 puntos”, y dijo: “Estábamos en enero con un precio del trigo por debajo de los 300 dólares la tonelada en el mercado internacional y pasó a 425 en muy pocas semanas, realmente ha sido un efecto muy fuerte”.



“Estamos implementando el fideicomiso del trigo, y junto con otros mecanismos, para evitar que muchos de esos precios internacionales que afectan la cadena se trasladen a la góndola; estamos en ese trabajo y otras políticas de contención de este fenómeno, y a nivel macroeconómico estamos con mejores condiciones para la estabilización”, subrayó.



“La ambición para este año es poder recibir este impacto, internalizarlo con el menor efecto posible sobre la tasa de inflación”, agregó.



Kulfas dijo que en marzo se produjo "el impacto más fuerte de la inflación", con la suba de 6,7% informada la semana pasada por el Indec, tras lo cual manifestó su confianza en que "desde abril debería comenzar una tendencia a la baja".



"Ahora, no sabemos qué va a pasar en el mundo, esperemos que no haya otro nuevo shock internacional que nos vuelva a afectar”, acotó.



“Claramente Argentina está creciendo, exportando más y va a mejorar su balance fiscal justamente por ese crecimiento, vamos en el camino correcto”, dijo, tras lo cual concluyó que “el Plan 2030 -recientemente lanzado por su cartera- pretende terminar la década con un nivel de exportaciones y de desarrollo industrial y tecnológico que le va a permitir (al país) tener los superávits tanto externo como fiscal necesarios para estar estabilizados económicamente”.