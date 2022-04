Domínguez: sin volúmenes de equilibrio "hoy el país no tendría ni trigo ni maíz"

"Si no hubiésemos tomado la decisión de los volúmenes de equilibrio, con estos precios hoy Argentina no tendría ni trigo ni maíz", afirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y defendió así la iniciativa de fines del año pasado que busca garantizar el normal abastecimiento del mercado interno.



Según indicó Domínguez en diálogo con radio La Red, anterior a la implementación de dicha medida "esto funcionaba, como decían los empresarios, como un acuerdo de caballeros. Hicimos ese acuerdo y al otro día se presentaron cuatro millones de toneladas (para exportar). Si no tomaba esta decisión no teníamos los cereales. No pido que lo compartan. Ningún productor tuvo una caída en los precios por esto", aseveró.



En este sentido, el titular de la cartera agropecuaria remarcó que "el centro de nuestra política es el productor agropecuario".



"Todas nuestras decisiones se explican a través de ese punto. Cada una de las medidas que tomamos lo hicimos pensando en el productor y el consumidor argentinos. Los países que no tomaron medidas están comprometidos", sostuvo.



Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de "redistribuir la renta inesperada", Domínguez aseguró que "el productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precio pre guerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos, con el aumento de todos los costos".



Según indicó el ministro, dio a conocer a Guzmán "la implicancia que ha tenido en el productor el aumento de los fertilizantes de forma inesperada".



En este sentido, detalló que la Argentina importó en fertilizantes US$ 2.400 millones en 2021, y que este año va a necesitar US$ 1.200 millones más por la misma cantidad de dicho insumo.



"No conozco el proyecto. El Ministro (Guzmán) no habló de los productores. Me dijo que estaba pensando (en el proyecto), pero que tiene en claro que el productor tiene estos costos", dijo Domínguez, y remarcó que su par en Hacienda "tiene muy en claro la situación del productor argentino".



