Relanzan el plan "Mi moto" para comprar hasta 48 cuotas con nuevos beneficios

La iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional junto a la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) es para la compra de motos 0km de fabricación nacional hasta en 48 cuotas con tasa fija y contará con un máximo de financiación de hasta $300.000 a través del Banco Nación contra los $250.000 actuales.



Este beneficio incluye tanto a las personas que sean clientes del Banco Nación como a aquellas que no lo sean. El sistema será único de 48 meses, amortización en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés y sin período de gracia. Para los interesados que perciban sus haberes en el Banco Nación obtendrán una tasa de interés del 19,50% TNA Fija mientras que el Costo Financiero Total será de 25,59% e incluye capital, intereses y el IVA sobre los intereses. Quienes no perciban sus salarios en el Banco Nación, la TNA fija será del 29,5% y el CFT del 38,75%.



El programa incluye 42 modelos de las siguientes marcas:



Corven

Bajaj

Brava

Keller

Gilera

Honda

Mondial

Motomel

Suzuki

Guerrero

Okonoi

Zanella

Kiden



El presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, expresó su fuerte apoyo al programa Mi Moto, cuyo objetivo es “continuar apoyando el aumento de ventas de motovehículos de origen nacional”. De la misma manera, remarcó la necesidad de trabajar en incentivos para aumentar la producción en esta industria: “Es importante mantener este tipo de herramientas para permitir el acceso de más usuarios a nuestros vehículos”.



Se trata de la 12ª etapa del programa Mi Moto. Este plan de créditos fue lanzado a fines de 2020 con el fin de impulsar la industria nacional a través de la financiación de motos.



El requisito para poder acceder a este beneficio es contar con una caja de ahorro del Banco Nación. A continuación se debe ingresar a la Tienda BNA y entrar al link de Mi Moto, donde se encuentran las instrucciones a seguir.



Con relación a las cuotas, si se solicitan $100.000 quien es cliente del Banco Nación tendrá una cuota mensual de $2.786 mientras que quien no lo sea, deberá abonar $3.548. Mientras que si el préstamo es de $200.000, la cuota para el cliente será de $5.573 y de $7.096 para el comprador que no lo sea.