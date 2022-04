Analizan las próximas medidas sobre tarifas y nafta ante la suba inflacionaria

El dato de inflación mensual de marzo de 6,7%, el más alto de los últimos 20 años, obliga al equipo económico a “recalibrar”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, analiza si va a conceder un aumento en los combustibles, pese al atraso que muestran las petroleras, producto de la suba de precios internacionales. Donde sí habrá luz verde es en la nueva suba de tarifas de luz y de gas.El aumento de casi el 10% en los combustibles en marzo, y del 20% en las tarifas de luz y de gas, impactó en la inflación mensual. La división vivienda, agua, electricidad y otros combustibles treparon 7,7% en marzo, por encima del nivel general. En las aperturas regionales, electricidad, gas y otros combustibles subió 21,6% en GBA y 26,1% en el noreste. En tanto, por la suba de combustibles, transporte aumentó 5,5% en marzo y la categoría de regulados saltó 8,4%, según el Indec.YPF reclama un ajuste, al considerar que tienen que dar previsibilidad al sector energético para que no se frenen inversiones en el área, con proyectos millonarios para el corto plazo, como el gasoducto, la exploración offshore o las represas. Además, para poder tender al autoabastecimiento energético.En 2022 las importaciones de energía podrían ascender a u$s 12.500 millones, el dato más alto de la historia, según la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo. De todos modos, con las subas de febrero y marzo, el acumulado está por encima de la inflación trimestral, del 16,1%. Pero, el año pasado, la inflación de 2021 fue del 50,9%, y la suba de naftas del 30%.Distinto es el caso de las tarifas. Según el diario, Guzmán dio luz verde para avanzar con las audiencias públicas, el paso legal necesario para implementar una suba en las boletas de luz y de gas. Luego del aumento del 20% realizado en marzo (se reflejó en el Indec, pero no aun en las boletas, por tratarse de facturas bimestrales), se espera otro 20% para el grueso de los hogares, según fue pactado con el FMI.En base a esta fórmula que se implementará, la suba será del 43% para la mayoría, del 22% para quienes tengan tarifa social y luego una quita total de subsidios para el 10% de mayor capacidad económica, que se implementará en junio. De todos modos, con una crisis energética global y con precios históricos del GNL, un sector de la coalición ligado a la vicepresidente Cristina Kirchner considera que estos aumentos no redundarán en bajas de los subsidios energéticos, y por ende en un ahorro fiscal para bajar el déficit, y así cumplir la meta necesaria para recibir los desembolsos del FMI.Con el descongelamiento de tarifas, la reapertura masiva de paritarias y un dólar que tiene que mantenerse competitivo, según lo acordado con el FMI, el Gobierno se encuentra en busca de un ancla. Si bien aceleró las micro devaluaciones diarias del dólar, que dejaron de correr al 1% mensual para subir al 4% promedio, anticipan que en los próximos meses el crawling peg correrá unos puntos por detrás de la inflación, para intentar moderar la suba de precios, según pudo saber este diario.De todos modos, aclaran fuentes oficiales, esto no significa retrasar el dólar. El tipo de cambio multilateral se mantiene competitivo por la aceleración de la inflación global y el fortalecimiento de las monedas de los socios comerciales, según la consultora Equilibra.En tanto, apuestan a un fortalecimiento del peso al mantener tasas de interés reales positivas, bajar gradualmente la brecha cambiaria, mantener el congelamiento de precios con las nuevas canastas de productos regulados y la acumulación de reservas internacionales, con inminentes préstamos de multilaterales. Además, como agregó Guzmán en la entrevista con C5N, buscan el “apoyo político” para calmar expectativas.