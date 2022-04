La soja volvió a subir y la tonelada se acercó a los 50.000 pesos

En soja, para la descarga inmediata y para la fijación de mercadería, las ofertas se ubicaron abiertamente en US$ 440 la tonelada, US$ 5 más respecto al martes.



En moneda local el precio fue de $ 49.620 la tonelada, mientras que la posición mayo se ubicó también en US$440.



Por el maíz con descarga inmediata y para la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 250 la tonelada, mismo valor parra la posición de mayo.



Respecto al cereal de la cosecha tardía, junio se negoció a US$ 245; julio y agosto, US$ 240; y diciembre, US$ 250.



Por el maíz de la cosecha 2022/23, el segmento marzo-mayo cerró a US$ 230, junio a US$ 215 y julio a US$ 212.



Por el trigo con descarga inmediata se ofrecieron de manera abierta US$ 335 la tonelada, con un máximo de a US$ 340 para la entrega disponible hasta el 18 de abril.



El segmento mayo-julio escaló hasta los US$ 340; mientras que noviembre se ubicó en US$ 300; diciembre, US$ 303; y enero y febrero, US$ 305.



Por último, el girasol se negoció a US$ 500.