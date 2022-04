Reabre hoy la inscripción para créditos Casa Propia: detalles y cómo anotarse

El Gobierno nacional confirmó la reapertura de las inscripciones para el programa de créditos "Casa Propia", que promueve "líneas a tasa cero" para la ejecución de obras de viviendas.En este caso, los interesados podrán anotarse para el programa, que permite la edificación de unidades habitacionales nuevas.El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, había confirmado que, se volverán a abrir las inscripciones para los postulantes de este programa.Para realizar este trámite, se deberá ingresar al sitio web oficial (Hacé clic acá) y completar los formularios.El programa "Casa Propia" estará disponible para todas las localidades del país, anticiparon en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.El plazo de reintegro es de hasta un máximo de 30 años, con "tasa 0% con fórmula Casa Propia".La financiación es de hasta el 100% (sin necesidad de contar con ahorros previos), y con actualización en relación la Unidad de Vivienda ("el crédito acompaña la evolución del presupuesto", detallaron en esa cartera).Además, el programa establece modelos de viviendas ("Casa Propia pone a disposición una serie de proyectos para reducir los plazos de ejecución de la obra").-Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.-Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).-Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.-No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones -No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.-No encontrarse inhibido/a.-Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).-No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.-Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:-Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.-Unión convivencial.-Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.