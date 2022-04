Afirman que implementación de canasta de proximidad será de manera progresiva

La subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, explicó que la canasta de proximidad de +Precios Cuidados que se lanzó formalmente hoy va a tener un proceso progresivo de implementación en los comercios dada la dinámica de stocks y flujos que se pueden manejar en esos puntos de ventas barriales.



"Hay que contemplar que hay una cuestión que tiene que ver con los stocks y los flujos. Puede ser que un almacenero se adhiera, pero compre los productos de la canasta de proximidad recién dentro de 10 o 15 días, porque en ese momento tiene stock. Entonces ese comerciante va a tardar unos días en implementar la canasta en su góndola", explicó Schwindt en declaraciones a Radio 10 y AM 990.



La funcionaria dijo que este programa tiene el objetivo de dar respuesta a una demanda de numerosos actores, ya que desde que existe Precios Cuidados, siempre estuvo limitado a las grandes cadenas de supermercados.



El programa que se puso formalmente en marcha hoy y que contempla una canasta de 60 productos tiene una primera etapa en la que se anunciaron los precios, que están en la página de Precios Cuidados, y que cada centro de almaceneros, minimercados y supermercados chinos tendrá disponible a nivel mayorista.



"Ahora empieza la segunda etapa, que tiene que ver con identificar los almacenes de barrios, supermercados chinos y autoservicios que se van a adherir", afirmó la subsecretaria.



"Este programa es nuevo, y apunta a dar respuesta a una demanda que hasta ahora no logró satisfacerse, que es la necesidad de contar con una canasta regulada en comercios de proximidad. No es como +Precios Cuidados, que simplemente hay que renovarlo cada 3 meses porque ya está asentado (en las grandes cadenas de supermercados). Por lo tanto, la implementación de esta canasta de proximidad va a llevar un tiempo", reseñó.



No obstante, Schwindt aseguró que "se van a hacer controles para garantizar que los precios se respeten", más allá de que se trate de un acuerdo de participación voluntaria, y que tuvo "un gran consenso entre la industria, los mayoristas y las cámaras que agrupan a comercios de proximidad".



La funcionaria consideró que "para que este programa funcione, es necesaria la participación de todos los actores: de los fabricantes, de los mayoristas, de los comerciantes, pero también de las provincias y los municipios, para articular con los territorios y tener el pulso concreto del día a día, de cómo funciona el programa en la cotidianeidad y poder así corregir lo que haya que corregir".



Como parte del seguimiento de la implementación del nuevo programa, la Subsecretaria anticipó que mañana habrá una reunión con los mayoristas, para controlar que estén vendiendo los productos acordados a los precios establecidos".