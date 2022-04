Transportistas de granos justifican el paro: “Nuestra situación se agrava”

Foto: Transportistas de granos realizan paro Crédito: La Capital

La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) advirtió hoy que la situación del sector "se agrava día a día" a raíz de la falta de actualización de tarifas y la escasez de gasoil.



La entidad inició un paro nacional este lunes y la secretaria Legal de FETRA, Valeria Pardo explicó: "No hemos sido citados a una mesa para negociar tarifas. Ninguna de las condiciones que nosotros pedimos solucionar para seguir trabajando han sido atendidas, por lo cual nos hemos visto obligados a realizar un cese de actividades".



Según la dirigente: "La situación sigue siendo la misma que la semana pasada y se agrava día a día. Por eso, la medida de fuerza era inevitable, porque no aparecieron soluciones".



En declaraciones a AM 990, Pardo señaló que, en cuanto al abastecimiento de gasoil, "YPF asegura que destinará millones de litros, pero hasta ahora esa decisión no ha impactado en el interior del país".



Durante el último fin de semana, FETRA emitió un comunicado en el cual justificó el paro "hasta lograr respuesta".



Entre los reclamos de los empresarios del transporte figuran: la falta de actualización de la tarifa nacional para los fletes de granos contemplando el precio real del gasoil; falta de reglamentación de la cláusula gatillo; conflictos generados por la negativa por parte de algunos dadores de cargas, que ejercen abuso de su posición negándose a pagar una tarifa justa y razonable; inseguridad en las inmediaciones portuarias.



Los camineros señalaron que como el Gobierno obliga a las petroleras a vender el gasoil a un precio más bajo que el de importación, están racionando el combustible.



En ese aspecto, las estaciones de servicio cargan como máximo 15 litros por unidad.