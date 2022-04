Un banco busca empleados en Argentina con sueldos de más de $ 200.000

Santander se encuentra en búsqueda a través del portal de empleos LinkedIn. La firma aseguró que está impulsando y liderando una transformación cultural: "todas las personas son bienvenidas y pueden volverse protagonistas de este proceso, sin importar sexo, identidad de género, edad, discapacidad, etnia, religión, nacionalidad". Y afirmó: "sólo nos importa el talento y las ganas de ‘romperla’", detalla El Cronista. Los puestos y cómo postularse "Queremos ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, diversa, inclusiva y audaz, y para eso necesitamos personas que tengan ganas de escribir una historia inédita en la industria local y que tengan mucho pero mucho empuje", subrayó la firma. Qué puestos busca La entidad bancaria busca seis puestos que se encuentran disponibles para cubrir diferentes áreas en la Provincia de Buenos Aires y todos tienen una modalidad híbrida de trabajo. Las personas que estén interesadas en aplicar a los puestos de trabajo, lo podrán hacer a través de LinkedIn o mismo ingresando al siguiente link:



Allí, se podrán encontrar los diferentes empleos y de acuerdo con la página oficial de Santander Argentina, actualmente cuentan con:



www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2989119615&f_C=365334&keywords=santander%20argentina&location=worldwide.



Allí, se podrán encontrar los diferentes empleos y estará disponible la opción de "Solicitar" para enviar el currículum y postularse como candidato. Sueldos El sueldo promedio mensual de un Project Leader en Argentina es de $217.947; $119.911 el de un Analista de Producto; $120.000 el de un Data Analyst y $183.209 el de un Product Specialist, según el portal Glassdoor.



PROJECT LEAD: SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Graduado/a de carreras universitarias como Administración de Negocios o áreas similares. Es un plus contar con un posgrado o especialización.



Conocimiento de metodologías ágiles, Azure Project o alguna herramienta similar.



Conocimiento de las tendencias financieras (medios de pago) y experiencia en el mercado financiero y digital, en particular Mundo Fintech.



Capacidad de sostener conversaciones fluidas en inglés, por lo cual tu nivel en el idioma debe ser avanzado; será un plus hablar en portugués.



Capacidad para proponer y prosperar en un entorno dinámico, colectivo, colaborativo, multicultural y desafiante centrado en el cliente donde las prioridades y el alcance pueden cambiar rápidamente.



Fuertes habilidades interpersonales de comunicación y relacionamiento.



Autonomía y proactividad, enfocado en soluciones y no en problemas.



Perfil analítico, racional y bien organizado.





ANALISTA DE PRODUCTO IT: SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Estudiante o graduado/a de Sistemas o carreras afines. Experiencia previa de Integraciones vía APIs.



Conocimientos de SQL (excluyente), de metodologías ágiles; de .Net y Java, API REST. Conocimiento de Medios de Pago (Procesamiento Emisor y/o Adquirente de Tarjetas de Crédito/Débito/Prepaga y Tecnologías EMV/Contactless).



Manejo básico de Postman (no excluyente) y de Excel (no excluyente).



Manejo de herramientas de tracking, preferentemente Azure (no excluyente).



Capacidad de sostener conversaciones fluidas en inglés, nivel en el idioma debe ser avanzado; será un plus hablar en portugués.



PRODUCT SPECIALIST ESG: SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Graduados/as de las carreras de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o título equivalente en negocios/finanzas con interesante background técnico financiero.



Conocimientos sobre ESG, ya sea desde la perspectiva de certificación / validación de proyectos ESG (second party opinión provider, agencia externa de rating) como así también por haber trabajado directamente en proyectos de esta índole.



Ser bilingüe en inglés para poder desarrollar propuestas e interactuar, tanto en forma escrita como verbal con equipos globales de forma recurrente.



USER SUPPORT JUNIOR: SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Estudiante o haber finalizado la carrera de ciencias económicas o campos relacionados.



Contar con experiencia previa en áreas de operaciones y en la industria de pagos/tecnología.



Tener conocimientos de herramientas de Data Analytics: SQL, Tableau.



Ser una persona analítica, curiosa, con pasión por los datos y la resolución de problemas.



Empujar al equipo a ser más data driven en su camino a la excelencia operacional.



Tener mentalidad entrepreneur con capacidad para aprender rápido en un ambiente de Start-up.



SR GROWTH DATA ANALYST: SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Graduado/a en carreras como Administración de Empresas, Ingeniería, Sistemas, Marketing o carreras afines.



Habilidades analíticas, de organización y "problem solving". Capacidad para dimensionar y priorizar tareas.



Visión de negocio y capacidad para transformar datos en insights accionables. Atención a los detalles, proactivo y con capacidad de trabajo en equipo.



Experiencia en analítica digital (Google Analytics). Google Adwords y FB Business Manager. Y experiencia con plataformas de tagging (Tealium, GTM, Adobe Tag Manager) es un plus.



SR CONTINUOUS IMPROVEMENT (GETNET): SANTANDER ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Profesional de carreras de ingeniería, ciencias económicas o campos relacionados



Contar con experiencia previa en ingeniería de procesos, mejora continua o posiciones similares.



Tener conocimientos de herramientas de Data Analytics: SQL, Python, Tableau.



Ser analítico, curioso, data driven, de pensamiento estructurado con fuertes habilidades de resolución de problemas.



Tener una mentalidad emprendedora con capacidad para aprender rápido en un ambiente de Start-up.



Cronista.com.