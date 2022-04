Precios de referencia para la harina: según panaderos, genera “previsibilidad”

Economía El gobierno fijó los precios de referencia para la harina a la salida del molino

La Secretaría de Comercio Interior fijó los precios de referencia sin impuestos de la harina a la salida del molino; tras la disposición, la harina 000, en bolsa de 25 kilos, deberá comercializarse a $ 1.150 y la harina 0000, en bolsa de 25 kilos, a 1.380 pesos.consultó al presidente de la Federación entrerriana de Panaderos, Pablo Yacob, quien al explicar lo que significa la nueva medida para el sector y los consumidores, aclaró que “los precios de referencia son sin impuestos porque dependiendo de la zona del país se agregan Ingresos Brutos, flete, entre otros”.“Los molinos alegan que desconocen cómo el gobierno devolverá ese dinero, con lo cual, no sabemos si el subsidio será a los panaderos, si será a través de impuestos o directamente al molino cuando le llegue y el panadero pagará ese precio”, explicó al estimar que la implementación “demorará entre 20 y 30 días”.Para Yacob, los precios de referencia para la harina a la salida del molino, “a los panaderos les lleva estabilidad en cuanto a los precios, un margen de previsibilidad en cuanto al precio al que podremos vender, porque hasta ahora había un descalabro por los aumentos en las materias primas, de hasta 40% en pocos meses”.“Es la previsibilidad de saber que, por al menos 90 días, el precio de la harina será ese y el consumidor tendrá ese precio de pan, que está entre 220 y 270 pesos”, ponderó el industrial panadero. Y destacó que “tras un acuerdo nacional entre la Federación argentina de Panaderos y la secretaria nacional de Comercio, si un panadero recibe harina subsidiada tiene que vender el pan entre 220 y 270 pesos”. “Porque según la zona en la que vende el panadero, hay variaciones en la calidad de la harina, de alquileres, por eso el precio está establecido en ese rango”, acotó al respecto.“En Entre Ríos, el kilo de pan tendrá un precio estable de entre 220 y 270 pesos en las panaderías que reciban harina subsidiada”, remarcó Yacob y aclaró que “el panadero que reciba harina subsidiada y no respete ese precio tendrá consecuencias porque iban a controlar”.Desde la Federación entrerriana de Panaderos prevén la incorporación de cartelería para los panaderos que reciben esa harina subsidiada y que venden a ese precio; los que no, tendrán la independencia de moverse como quieran en relación a los precios.Finalmente, Yacob descartó desabastecimientos de harina; “pero los molinos no permiten compras mayores para stockearse”, aclaró.