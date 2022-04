Paritarias: estiman aumentos de al menos 50% para 3 millones de trabajadores

Economía El Gobierno dejó abierta la posibilidad de bonos para trabajadores privados

El Gobierno arrancará hoy con el llamado masivo a negociaciones paritarias por adelantado en el sector privado con el propósito de llegar, en el corto plazo, a la renovación de las escalas salariales de más de 3 millones de trabajadores con aumento que prevé de hasta 55 por ciento. El Ministerio de Trabajo convocará a las primeras diez actividades de las 27 que apurará en esta instancia como respuesta a la escalada inflacionaria. Las negociaciones de esos rubros comenzarán la semana que viene, confiaron los funcionarios a cargo de la iniciativa.. No obstante el texto de la norma del llamado prevé que otras actividades podrán sumarse por iniciativa propia a la discusión por adelantado de sus sueldos.. En varios sindicatos, no obstante, aseguran que la cobertura de la inflación deberá estar incluso por arriba de esos parámetros, publicaEl llamado quedó plasmado en la resolución 388 del Ministerio de Trabajo que prevé, además de las 27 actividades enumeradas, cualquier otra “que tuviera acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas”. El objetivo de esas aclaraciones es darles cobertura administrativa a los gremios que eventualmente pudieran pedir la reapertura de sus negociaciones o el inicio por adelantado y no figurasen en el listado inicial.