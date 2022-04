El Gobierno dejó abierta la posibilidad de bonos para trabajadores privados

Economía Oficializaron la convocatoria a la apertura de negociaciones paritarias a varios

"Todos los bonos se discuten en el marco de las paritarias y por eso se han reabierto las paritarias en la mayoría de los sectores por decisión del Ministerio de Trabajo". Así lo afirmó la portavoz Gabriela Cerruti, al dejar sobre la mesa la posibilidad de que los privados paguen un bono adicional a los empleados registrados como paliativo a la inflación."Desde hoy se incentiva a que las paritarias que no estaban cerradas incorporen estos nuevos elementos", agregó.Asimismo, desde el Gobierno se insistió con que las paritarias "no tienen techo" impuesto por una línea dictada desde Casa Rosada y se remarcó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los asalariados. Un dato no menor: de acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la carrera entre salarios y precios en los últimos cuatro años resultó claramente a favor de los segundos. Durante ese período los trabajadores del sector privado formal perdieron un poder de compra el equivalente a 6,3 sueldos mensuales mientras que los que están en el sector informal resignaron 10 haberes.La convocatoria, masiva y de carácter inédito en la historia reciente de las negociaciones por ingresos, responde al acuerdo que la administración de Alberto Fernández alcanzó con la Unión Industrial (UIA) y la CGT para avanzar en líneas tendientes a contener la inflación y resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores.