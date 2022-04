Oficializaron la convocatoria a la apertura de negociaciones paritarias a varios

Política Convocaron a paritarias a más de 20 sectores vinculados a la actividad económica

El Ministerio de Trabajo oficializó la convocatoria a las negociaciones paritarias del sector privado correspondientes a actividades de una veintena de sectores, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 388/22."Convócase a las negociaciones paritarias correspondientes a las actividades que se adjuntan en el listado conforme el anexo, así como también a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas", dice el artículo primero de la resolución.En ese marco, se convocará a 10 negociaciones paritarias diarias, de acuerdo con lo estipulado en la resolución publicada hoy.Las actividades convocadas sonEsas instancias de diálogo la llevaron adelante la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) entre el 28 y 31 del mes pasado, y el martes de esta semana, cuando coincidieron en "la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo y preservar la reactivación de la economía", según dice en los considerandos la resolución.El martes último, la CGT solicitó, frente a la posible evolución del costo de vida en el marco de esta situación excepcional, que se anticipara la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido, o no se encontraran en la etapa de tratativas.Por su parte, la UIA manifestó "la conformidad con el pedido efectuado, ante este contexto excepcional, en el entendimiento de que la fijación de los salarios mediante la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones", se agrega en los considerandos de la resolución.Para el Gobierno nacional, "a fines de cumplir con lo acordado, resulta necesario adoptar todas aquellas medidas tendientes a fomentar la negociación colectiva voluntaria, promoviendo la convocatoria, con la mayor celeridad posible, de los representantes de los sectores sindicales y empresarios del sector privado".