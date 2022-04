Planes sociales: una familia de cuatro personas puede cobrar hasta $64.200

Una familia integrada por dos adultos sin empleo formal y dos niños menores de 14 años puede llegar a recibir $64.200 de asistencia estatal durante abril, en base a los distintos planes vigentes y a algunas asignaciones añadidas este mes de forma excepcional.- El primero es elde los adultos. Este programa está destinado a desocupados o trabajadores en negro y es cobrado por 1.200.000 personas. Según el Gobierno, para recibirlo sus beneficiarios deben cumplir una contraprestación de 4 horas diarias de trabajo en distintos proyectos (80 horas mensuales).“Es un ingreso que permite salir de la situación de indigencia pero te deja en la pobreza y obviamente constituye un incentivo a no tomar trabajos por debajo de esos valores, a no tomar malos trabajos” (Agustín Salvia)- En abril, los beneficiarios del Potenciar Trabajo, por única vez, del mismo modo que lo harán 4,6 millones de jubilados. El bono, dispuesto por un decreto presidencial, se acreditó el martes 5 de abril.- Por tener dos hijos menores, ese grupo familiar recibirá además la Asignación Universal por Hijo- El cuarto componente del ingreso es la. Se trata de un programa para comprar alimentos de la canasta básica que cobran todos las familias con menores de 14 años sin ningún trámite adicional: quien cobra la AUH, cobra también el monto de la Tarjeta Alimentar, en forma automática y en la misma cuenta.Fuentes del ministerio de Desarrollo Social explicaron aque de los 1.200.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo solamente la tercera parte, unas 400.000 personas, cobra también la AUH, lo que reduce el universo potencial que puede recibir los $64.200 este mes. También apuntan que un 40% de los beneficiarios son menores de 29 años, por lo que estadísticamente es menos probable que tengan hijos. No existe ninguna incompatibilidad para ambos integrantes de una pareja reciban el plan a la vez. Y si uno de ellos consiguiera un trabajo en blanco, el otro podría seguir percibiendo el plan.Según explicó Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), lo primero que debe tenerse en cuenta frente a estos datos es que una familia tipo que recibe $ 64.200 por mes es una familia pobre, ya que“Es un ingreso que permite salir de la situación de indigencia pero te deja en la pobreza y obviamente constituye un incentivo a no tomar trabajos por debajo de esos valores, a no tomar malos trabajos. Ese monto deja a los beneficiarios de planes sociales en situación de búsqueda de un empleo mejor”, señaló Salvia.Para el experto, ese empleo debería pagar por encima de los $23.000 del Potenciar Trabajo más el bono agregado este mes por decreto. También recordó que un 20% de los asalariados de la Argentina gana por debajo de esa cifra.El monto mensual del Plan Potenciar Trabajo es del 50% del salario mínimo vital y móvil, que fue de $33.000 hasta marzo y que se elevará a $38.940 a partir de este mes. Por ende, el mes próximo el plan se elevará de $16.500 a $19.470. Este plan se encuentra en el centro de la dura negociación que el Gobierno mantiene con agrupaciones sociales, que derivó en el reciente acampe de casi 48 horas en la avenida 9 de Julio y Moreno, frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta. “Unidad piquetera”, pide más cantidad de planes y un aumento en el monto, en el marco de un conflicto que está lejos de solucionarse.El Potenciar Trabajo, según el Gobierno, busca “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa”, es decir, finalizar los estudios primarios o secundarios. Según explicaron en Desarrollo Social, la contraprestación laboral “se controla a través de las unidades de gestión en las que están anotados los beneficiarios”. Un 51% de los beneficiarios del Potenciar Trabajo viven en la provincia de Buenos Aires.Con respecto a la tarjeta Alimentar, es un pago recibido por 2,4 millones de titulares para que llegue a 4,1 millones de beneficiarios, un universo muy similar al de la AUH. Hasta abril, las familias con un hijo cobran $6.000, las que tienen 2 hijos reciben $9.000 y las que tienen 3 o más hijos, cobran $12.000. A partir de mayo, el gobierno aumentó esos montos un 50%, por lo que esos cobros pasarán a ser de $9.000, $13.500 y $18.000.Asimismo, las fuentes de Desarrollo Social puntualizaron que la AUH, técnicamente, “no debe ser considerada como un plan social” ya que en realidad es un monto para asistencia familiar que cobran aquellos que no tienen empleo o que trabajan en negro, y que debe considerarse equivalente a las asignaciones familiares que cobran los empleados en blanco. Es universal porque las familias con hijos menores lo cobran por una u otra vía. Por tal motivo, es administrado por la Anses y no por Desarrollo Social, que maneja los planes sociales.