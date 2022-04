¿Quiénes son los argentinos que aparecen en ranking de los más ricos del mundo?

Los mayores multimillonarios argentinos son:

En el "top ten" de multimillonarios mundiales se encuentran:



El selecto grupo concentra una fortuna conjunta de 12,7 billones de dólares, lo que significa US$ 400.000 millones menos que en 2021.A pesar del descenso en la valuación colectiva y la reducción de 87 personas en la lista, Forbes detalló que más de 1.000 multimillonarios son más ricos que hace un año y 236 pasaron a integrar la tradicional nómina durante el último año.El ranking lo encabezan el fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, por delante del fundador de Amazon, Jeff Bezos y de Bernardo Arnault, que supervisa el imperio LVMH de unas 70 marcas de moda y cosméticos, en los tres primeros puestos.: el fundador y CEO de Mercado Libre había integrado en 2021 el prestigioso grupo de los 500 más ricos del mundo, al ubicarse en el puesto 440 del ranking, pero ahora descendió al 764, con una fortuna que Forbes calcula en US$ 3.900 millones., también en el puesto 764: son los líderes del Grupo Techint, la firma industrial fundada por su abuelo Agostino en 1945, en la Argentina. La firma se especializa en la producción de acero y tubos para la industria petrolera, además de contar con actividad en la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y en el negocio de la salud. Según Forbes, el patrimonio de la familia -cuyo origen es italiano- creció US$ 200 millones en 2021, a US$ 3.900 millones.: la familia Pérez Companc posee una gran diversificación de negocios, con fuerte presencia en alimentos, telecomunicaciones y energía. Aunque buena parte de sus empresas fueron vendidas a Petrobras en 2002, posee una fortuna de US$ 2.800 millones. Aparece en el puesto 1.096.: es el propietario mayoritario de Laboratorios Roemmers, la empresa farmacéutica más grande de Argentina. Ascendió del puesto 1.444 al 1.292, a pesar de que su fortuna cayó de US$ 3.000 millones a US $2.400 millones.: comanda Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país y su fortuna asciende a US$ 1.900 millones, lo que lo ubica en el puesto 1.579 de la lista de Forbes (bajó 654 posiciones, desde la número 925 en la que estaba ubicado en la edición anterior).: el dueño del Grupo Consultatio, dedicado a bienes raíces, y fundador del Malba y Nordelta, no estaba el año pasado en el ranking. Ahora se posiciona en el puesto 1.929, con una fortuna que, según la revista norteamericana, asciende a US$ 1.500 millones.: el argentino de origen armenio es dueño de una fortuna estimada en US$ 1.500 millones. Es mentor de docenas de empresas, con más de 10.000 empleados. Ascendió en el ranking de Forbes, al pasar del puesto 2.263 en 2021 al actual 1.929.NA.