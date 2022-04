Lanzarán este año nuevos billetes, con la vuelta de próceres argentinos

El gerente de Recursos Humanos de la Casa de la Moneda, Exequiel Villagra, detalló que entre septiembre y octubre habrá una nueva familia de billetes, con la vuelta de próceres argentinos, tanto mujeres como hombres destacados.



Cuando le preguntaron si emitirán un billete de mayor denominación al de $ 1000, se excusó: "Nosotros no decidimos la emisión, eso es decisión del Banco Central, del presidente de la Nación y de la vicepresidenta".



Por lo pronto, admitió que siguen importando billetes, en menor escala, pero que a los últimos los trajeron desde Brasil sin terminar, que se terminaron en las plantas de Casa de Moneda.



"En la pandemia hemos tenido que importar billetes desde España y Brasil, y nosotros no paramos un día de producir, estamos las 24 horas. Incorporamos nueva tecnología, estamos instalando nuevas máquinas para evitar la falsificación", señaló a El Cronista.



“A su vez, trabajamos con los organismos de discapacidad para poder empezar a hacer billetes para los no videntes”, agregó quien fuera subsecretario de Asociativismo y Economía Social de Chubut.



La vuelta de los próceres

El regreso de los próceres a los billetes había sido confirmado por el presidente Alberto Fernández en agosto del año pasado. Lo hizo al participar del acto por el 171° aniversario de la muerte de José de San Martín. En aquella oportunidad, había expresado: "San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes. Lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Juana Azurduy y hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva".