Los ex empleados de Cotagu están “decepcionados” con los valores del remate

“Nos sentimos totalmente decepcionados por lo que se generó con el remate de los inmuebles porque está muy por debajo de lo que se hablaba" manifestó Mauricio Llorens, ex trabajador de Cotagu.Señaló al respecto que “no sabemos cuál es el motivo para que haya salido tan baja la recaudación pero con esta plata vamos a cobrar chirolas”.La sensación generalizada de los trabajadores que fueron consultados, coincidieron que fue “muy mala, para lo que se venía hablando"."No sabemos si la razón es que éste remate estuvo muy cerca del que se realizó en la Supervisión y que pudo haber afectado el interés de éste", reflexionó Llorens en declaraciones a radioPero también hubo queja por la manera en que se descuidaron los inmuebles: "Se robaron todo, hasta los marcos de las puertas y ventanas. No hubo protección para cuidar el lugar, fue lamentable".Agregó que "según nos explicaron el 50 por ciento es para pagar a los trabajadores y el otro 50 para el pago de acreedores"En cuanto a la cifra que ellos esperaban que se vendieran los inmuebles contó que "nos habían explicado que el monto de la base se tenía que multiplicar por cuatro o cinco y esa sería la cifra que se terminará pagando, pero lejos quedamos de ese estimado, por lo que es una desilusión todo esto"Respecto a la fecha que estarían cobrando estimó que "sería a fines de mayo o principio de junio. Hoy el 85 por ciento de los trabajadores no tienen trabajo y están sin cobrar desde el 2017", expresó.