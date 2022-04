Precios Cuidados se renueva este jueves “con aumentos promedio del 3% mensual”

Habrá excepciones en casos de las estructuras de costos más expuestas al contexto internacional.



Al mismo tiempo, la Secretaría de Comercio Interior lanzará un programa para los autoservicios y almacenes de cercanía que consta de 60 artículos.



Luego de varias semanas de negociaciones con las empresas que participan del plan, Roberto Feletti anunciará para Precios Cuidados una actualización. El alza será del 3% mensual en promedio. Estará por encima de la del trimestre anterior que había alcanzado el 2%, pero que seguirá por detrás de la inflación. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, anticipan que habrá excepciones de artículos a los que se les autorizará un incremento mayor, producto del salto en los costos por el contexto bélico, detalla Ambito.



El objetivo oficial es que el programa funcione como una referencia en la góndola y colabore en el anclaje de expectativas. El sector privado, por su parte, venía reclamando actualizaciones mayores. Incluso antes de la escalada de los precios internacionales, una de las firmas del sector alimentos que más productos aporta al plan había anticipado a este medio que solicitaría subas, como mínimo, del 4%.



Luego, con la disparada de los insumos, los reclamos se generalizaron. Algunas cámaras sectoriales llegaron a hablar del 5% y hasta del 6%. “Con esta actualización, entre paritarias, insumos y logística, no llegamos a cubrir el incremento de los costos”, señalaron desde una entidad que agrupa a fabricantes de productos de consumo masivo a este medio. En la misma línea, recalcaron que “la renovación sigue estando por detrás de la inflación general, lo que perjudica la rentabilidad de las empresas”.



Con todo, el Gobierno no solo anunciará la renovación del plan que puede encontrarse hoy en las grandes cadenas de supermercados, sino que también lanzará una versión más acotada para los comercios de cercanía. Se trata de una canasta de 60 artículos claves en el consumo popular, que llegarán a almacenes y autoservicios. En este caso, el mecanismo se torna más complejo por la enorme cantidad de puntos de venta involucrados.



Para los comerciantes, la efectividad de la medida depende de que se garantice un precio razonable para que se pueda cumplir con lo pactado sin perder toda la rentabilidad. Por el lado de los consumidores, será complejo el control. Los productos no tendrán el precio en el empaque como ocurrió con el programa Super Cerca, pero llevarán la señalización característica de Precios Cuidados. Al mismo tiempo, se reforzará el esquema publicitario para dar a conocer las características del programa.



La Secretaría de Comercio Interior también trabaja en un plan para contener el precio de los productos estacionales, puntualmente frutas y verduras.