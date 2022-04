El sector del transporte de cargas, en alerta por escasez de gasoil

Desde el sector advierten que, de perdurar esta situación, podría verse comprometida la entrega de mercadería, poniendo en riesgo el abastecimiento en diferentes rubros.



Rafael Peralta, secretario de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC), dijo a Elonce que preocupa la falta de combustible.



“Hoy se complicó la situación para transportistas de Concordia, Chajarí; no tienen combustible para viajar o para volver a sus localidades. Hay que esperar seis o siete horas que llegue el camión para cargar combustible en las estaciones de servicio”, aseveró.



Al mismo tiempo mencionó que ya hay cortes de camioneros autoconvocados “en zona de las localidades cordobesas de Sampacho y Río Cuarto”.



Al ser consultado sobre la decisión de la Fetac aportó: “por el momento no hay pensado hacer cortes. Eso no quiere decir que el transporte en Entre Ríos esté bien. Pero entendemos que esto no es un problema nuestro, es un inconveniente que tiene el gobierno con las petroleras. Como la mayoría de los argentinos, hemos quedado en el medio”.



Enseguida dijo que desde la Fetac “no le vamos a hacer el ‘caldo gordo’ a nadie, ni a la entidad que está proclamando el paro a partir del lunes, ni tampoco al gobierno. Creo que se tienen que sincerar las cosas para poder salir para adelante”.



Respecto del abastecimiento de gasoil del sector, apuntó: “A granel no podemos comprar más, porque de quince a veinte días para atrás, lo encarecieron más que lo que estaba en el surtidor. Tenemos que ir a las estaciones de servicio. Hay lugares que te están pidiendo 180 o 150 pesos el litro de gasoil, depende de la necesidad”.



El titular de Fetac puso relevancia en que “si no hay combustible, esto va a redundar en desabastecimiento en las góndolas”.



Los asociados a Fetac transportan “cargas generales: arroz, madera, hay otros sectores que hacen cereales. Movemos insumos. Todo se transporta en camiones, desde materiales de construcción hasta alimentos”. Elonce.