Se formaron filas para cargar combustible: qué argumenta la gente

Economía YPF incrementa producción e importación de gasoil para asegurar abastecimiento

En líneas generales, la mayoría de las bocas de expendio tienen abastecimiento de combustibles, aunque hubo faltante en algunas estaciones de servicio, como por ejemplo, en la tarde de este martes, en la Axion de calles Blas Parera y Don Bosco de Paraná.Ante esto, muchos conductores se dirigieron a las estaciones de servicio más cercanas, como la YPF de calles Almirante Brown y Blas Parera o a la Shell de calles Almirante Brown y Padre Grella. Allí había combustible, aunque se produjeron colas para abastecerse., en la estación de servicio ubicada en calles Blas Parera y Don Bosco no había en la tarde de este martes, nafta súper ni Premium, y tampoco gasoil común.La estación de servicios más cercana de esta, la YPF ubicada en calles Blas Parera y Almirante Brown si contaba con combustible.consultó a los conductores: “Vengo a cargar gasoil, llegué a la primera estación de servicios que encontré”. Al consultarle la opinión sobre la larga fila que se había producido, entendió: “Es una consecuencia de todo lo que vivimos. Voy a cargar lo que me vendan. Estoy al tanto de las noticias”.“Estoy a media cuadra de la YPF y vi el movimiento, que más temprano era el doble. Por eso vine a cargar”, aseguró otro hombre.Un automovilista que estaba a punto de cargar nafta, aseguró: “No me sorprende para nada lo que está ocurriendo. Hay que adaptarse, es lo que hay. Hace veinte minutos que estoy esperando”, al tiempo que agregó que se acercó a cargar nafta porque “no tenía suficiente combustible y me vine para acá, que hay; en la otra estación de servicios no encontré”.“Esperemos que siga el abastecimiento”, dijo un hombre que se acercó a la YPF a cargar nafta súper.“Era una necesidad cargar nafta ahora. Como vimos que hay mucha gente cargando, por las dudas decidí esperar y cargar”, mencionó una conductora.supo que los colectivos urbanos circulan de manera normal. Están a la espera de que mañana miércoles llegará abastecimiento de gasoil para cubrir el resto de la semana.