El salario promedio está por debajo de una canasta básica en trece provincias

La semana pasada, el INDEC dio a conocer los números de pobreza, y relevó una notable mejora en la mayor parte del país. Sin embargo, aún hay más de 17 millones de pobres en Argentina y en 13 de las 24 provincias el salario promedio está por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).¿Qué significa eso? que el promedio de los habitantes de esas jurisdicciones no percibe ingresos suficientes para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes.El dato más reciente en lo referido a ingresos corresponde a diciembre del 2021, pero los valores de ese mes se distorsionan completamente por la incidencia del aguinaldo. Por eso, en este caso es válido tomar como referencia los sueldos correspondientes a noviembre pasado.Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, el ingreso promedio de los trabajadores privados registrados de Argentina era de $ 89.931 netos en ese momento.Ese mismo mes, la CBT alcanzó un valor de $ 73.917,81, de donde se deduce que la media de los argentinos ganaba unos $ 16.000 más que la Canasta Básica Total.Pero esa realidad no representa por igual a todos los trabajadores ni a todas las provincias. Mientras Santa Cruz duplica la CBT, Santiago del Estero queda más de $ 15.000 por debajo.

Así mismo se encuentran otras doce provincias con números negativos. Algunas pierden por poco contra la CBT, como es el caso de San Juan, que lleva una desventaja de apenas el 0,2%, pero otras están en una situación más delicada.Sirven de ejemplo Corrientes, Chacho, Tucumán y Misiones, además de la mencionada Santiago del Estero. Los trabajadores de esas jurisdicciones perciben entre $ 8.000 y $ 15.500 menos que una canasta básica.Un punto que vale aclarar es que no en todos los ejemplos se encontrará una correspondencia lógica con el dato de pobreza. Algunas provincias con salarios bajos, como Corrientes, tienen un índice de pobreza menor al promedio nacional (27,3% frente a 37%).Lo que ocurre es que en esta oportunidad se está analizando únicamente el nivel de ingresos de los empleados privados registrados, mientras que en la medición de la pobreza el INDEC toma consideración a todo el universo de trabajadores, incluyendo autónomos, estatales e informales.Los grandes problemas de la macroeconomía de Argentina son comunes a todas las provincias. No obstante, los números dejan en claro que las condiciones de vida son muy diferentes entre una zona geográfica y otra.El economista José Vargas señaló que la brecha entre los salarios y la CBT es un problema que lleva muchos años desarrollándose en Argentina, especialmente en algunas regiones.“Es lógico que haya diferencias tan grandes en los ingresos promedios de cada provincia. El nivel medio de salarios depende de la matriz productiva que tenga cada región y la diversidad de la misma”, comentó.“Hay provincias que tienen una matriz productiva ineficiente y no han sabido adaptar a los cambios de tendencia que ha marcado la economía. Depende mucho también de las clases de industrias y fábricas que haya en cada jurisdicción”, apuntó.El economista Carlos Rodríguez coincidió: “Mientras mayor es el valor del producto final, más altos son los ingresos que perciben los trabajadores.Por supuesto que hay otros factores que inciden significativamente en la realidad salarial del país. La inflación creciente y la incapacidad del sector empresario de otorgar ajustes de sueldos acordes ha ido agravando la situación en los últimos años.“En la actualidad ya no alcanza con un solo trabajo para no ser pobre. Los precios aumentan todos los días y cada vez más gente va quedando bajo la línea de pobreza, más allá de la mejora parcial del semestre pasado”, remarcó Rodríguez. Fuente: (Clarín)