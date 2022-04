Liquidan 140 modelos de celulares en hasta 18 cuotas: cuáles son los precios

Samsung

Comprar un celular suele requerir un gran desembolso de dinero. Además, usualmente queda afuera del plan ahora 12 y en consecuencia tan sólo se pueden financiar en 3 o 6 cuotas sin interés. Sin embargo, hasta las 23:59 de hoy podrás conseguir modelos de Samsung, Motorola, Xiaomi, entre otras marcas, en hasta 18 cuotas sin interés. La promoción es de la Tienda BNA , el portal de compras online del Banco Nación. La propuesta se lanzó el pasado lunes por 48 horas y hay disponibles más de 140 modelos de smartphones. Además, algunos dispositivos tienen una rabaja de hasta el 35%.Las personas que pueden acceder a la promo son aquellas personas que tengan tarjetas de crédito Visa o Mastercard de esa entidad y compren los teléfonos desde esta web, dentro del marketplace Tienda BNA.Samsung Galaxy S22 Ultra con 256 GB de almacenamiento. Precio: $ 229.999. En 18 cuotas de $ 12.778.Samsung Galaxy S22 Plus con 256 GB. Precio: $ 188.999. En 18 cuotas de $ 10.500.Samsung Galaxy Z Flip3 con 128 GB. Precio: $133.199. En 18 cuotas de $ 7.400.Samsung Galaxy S21 FE con 128 GB. Precio: $ 124.999. En 18 cuotas de $ 6.944.Samsung Galaxy S20 FE con 128 GB. Precio: $ 97.999. En 18 cuotas de $ 5.444.Samsung Galaxy A 52s con 128 GB. Precio: $ 74.699. En 18 cuotas de $ 4.150.Samsung Galaxy A52 con 128 GB. Precio: $ 62.999. En 18 cuotas de $ 3.500.Samsung Galaxy A12 con 64 GB. Precio: $ 32.499. En 18 cuotas de $ 1.805.Motorola Edge XT2063-3 con 128 GB. Precio: $ 116.999. En 18 cuotas de $ 6.500.Motorola Edge 20 Pro con 256 GB. Precio: $ 113.999. En 18 cuotas de $ 6.333.Motorola Moto G200 con 128 GB. Precio: $ 99.999. En 18 cuotas de $ 5.555.Motorola Edge 20 Lite con 128 GB. Precio: $ 69.999. En 18 cuotas de $ 3.889.Motorola Moto G60s con 128 GB. Precio: $ 52.999. En 18 cuotas de $ 2.944.Motorola Moto G41 con 128 GB. Precio: $ 42.999. En 18 cuotas de $ 2.389.Motorola Moto G20se con 128 GB. Precio: $ 35.099. En 18 cuotas de $ 1.950.Motorola Moto E20 con 32 GB. Precio: $ 21.999. En 18 cuotas de $ 1.222.Xiaomi Poco F3 con 128 GB de almacenamiento. Precio: $ 114.999. En 18 cuotas de $ 6.388.Xiaomi Mi 11 Lite con 128 GB de almacenamiento. Precio: $ 109.165. En 18 cuotas de $ 6.064.Xiaomi Redmi 10 con 128 GB de almacenamiento. Precio: $ 74.200. En 18 cuotas de $ 4.122.Xiaomi Redmi 9A con 32 GB de almacenamiento. Precio: $ 32.280. En 18 cuotas de $ 1.904.TCL 20B con 64 GB de almacenamiento. Precio: $ 38.609. En 18 cuotas de $ 2.145.Alcatel 5H con 128 GB de almacenamiento. Precio: $ 33.999. En 18 cuotas de $ 1.889.Quantum Q20 con 128 GB de almacenamiento. Precio: $ 29.999. En 18 cuotas de $ 1.666.Alcatel 3H con 64 GB de almacenamiento. Precio: $ 28.999. En 18 cuotas de $ 1.611.ZTE A5 Plus con 32 GB de almacenamiento. Precio: $ 16.999. En 18 cuotas de $ 944.Blade A3 Plus con 32 GB de almacenamiento. Precio: $ 12.999. En 18 cuotas de $ 722. Fuente: Agencias