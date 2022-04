Escasez de combustible: para expendedores, “el precio está muy atrasado”

Desde el sector que nuclea a las estaciones de servicio de todo el país se encuentra en estado de "alerta" ante launo de los momentos del año de mayor tránsito y movimiento en las rutas. Como consecuencia de la, es que hay una previsión de posibles faltantes de gasoil en los surtidos en los próximos días."El precio interno, congelado, hizo que las petroleras, que tienen que importar porque no tenemos producción suficiente para abastecer el mercado interno, compren caro afuera y tengan que vender barato dentro en el país.", explicó ala presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Adriana Sors.Al recordar que "el convenio con el gobierno para no levantar los precios de los combustibles porque eso dispara la inflación", Sors fundamentó que

"Es una realidad que el precio del combustible está muy atrasado y eso distorsiona todos los precios relativos"

y, lamentablemente, en las estaciones de servicio no tenemos forma de revertirlo, no tenemos cómo actuar, porque somos simples expendedores", reconoció la titular de la Cámara., explicó al estimar que "en el parque automotor de consumo normal, quizás no se sienta tanto (el desabastecimiento de gasoil); pero sí en el agro y el transporte, lo que puede afectar la cadena alimenticia y el abastecimiento de productos"."Las petroleras y el gobierno, con sus acciones podrían llegar a favorecer o acentuar esta problemática;porque es mucha la carga impositiva por cada litro de combustible; para que no sea solo el aumento de los precios lo que lleve a la solución", detalló.