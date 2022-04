Escasez de combustible: “La única salida es que aumente mucho el precio”

Desde la semana pasada se vienen registrando numerosos inconvenientes para el normal abastecimiento de combustibles, especialmente del gasoil, lo cual afecta a los productores agropecuarios, contratistas rurales y transportistas.En diálogo con, el empresario Alejandro Di Palma, propietario de una estación de servicios de Paraná, dijo que los problemas con la provisión se registran en todos los combustibles y entendió que la única salida para que esto se revierta es un nuevo aumento de los precios.“Desde hace rato venimos complicados con todo, particularmente desde el viernes pasado la situación se agravó y las petroleras se lanzaron a visibilizar el problema que ya existía concretamente con el diesel”, dijo.En relación a los límites que les imponen a las estaciones de servicio, explicó que “actualmente hay cupos concretos y las petroleras advirtieron sobre la administración de volúmenes de combustible. No es menor el cupo, pero el problema es que cuando tenés una restricción sobre el canal mayorista, empezás a sentir una presión sobre el canal minorista. Con los cupos las petroleras se aseguran que sean compartimentos estancos, es decir que la gente que tiene que cargar en los canales industriales no lo hagan en las estaciones de servicio”.“Los estacioneros estamos complicados porque, suponiendo que las petroleras consigan lo que necesitan que es subir en forma importante el precio, a nosotros se nos van a derrumbar las ventas”, indicó Di Palma. Y agregó: “El problema viene siendo toda la provisión de combustible, pero particularmente, la excusa que les vino bien a las petroleras en este momento, es el tema del gasoil”.Consultado sobre si hay estaciones de servicio en la provincia que estén poniendo cupos para los clientes, Di Palma dijo desconocer la situación ya que eso queda a elección de cada empresario, y opinó: “seguramente si te acercás con un camión a una estación de ciudad no te van a cargar combustible porque le estás entregando a un cliente que no es usual un volumen de combustible que lo tenés signado a un cliente periódico”.“Escasez hay, tengo esperanza que esto se resuelva, pero no va a ser una solución funcional para la gente porque entiendo que la única salida es que aumente mucho el precio, y se está hablando de un 20 o 30 por ciento. Creo que el Gobierno está obligado a resolver esta situación que se les fue de las manos”, expresó finalmente el empresario.